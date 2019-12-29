28-29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Чем меньше времени остается до Нового года, тем больше елок, подарков и теплых пожеланий появляется в Instagram. Тем не менее, среди многочисленных анонсов новогодних выступлений мы нашли несколько не менее интересных публикаций. Так, Александра Стриженова отметила 19-летие в компании родных и близких.