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28-29 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Фото из Instagram Ларисы Вербицкой

Фото: Instagram Ларисы Вербицкой

О том, как звезды провели последние выходные уходящего года, читайте в нашем дайджесте.

Чем меньше времени остается до Нового года, тем больше елок, подарков и теплых пожеланий появляется в  Instagram. Тем не менее, среди многочисленных анонсов новогодних выступлений мы нашли несколько не менее интересных публикаций. Так, Александра Стриженова отметила 19-летие в компании родных и близких.

Лариса Вербицкая поздравила супруга с днем рождения. Кроме того, поздравления принимали Михаил Грушевский и Александр Робак.

Юлия Барановская, взлетая на качелях над бездной, заставила поклонников понервничать.

Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская и другие звезды с детьми посмотрели ледовую сказку Евгения Плющенко «Золушка», а Сергей Лазарев с семьей сходил на шоу Татьяны Навки.

Сергей Жуков также побывал на мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и поделился фрагментом удивительного полета фигуристки под куполом дворца спорта.

А Светлана Зейналова побывала с дочкой на научной елке в Академии Наук.

В гости к Лене Перминовой и ее детям пришли Дед Мороз и Снегурочка. В блоге модели можно посмотреть, как ее дети встретили новогодних гостей.

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Вот и настал час Х, которого дети так ждали последние два месяца. Каждый приход деда мороза для меня - стресс😬 Чувствую себя секретным суперагентом: надо всё предусмотреть, чтобы дети не распознали в нем обычного дядю, наряженного в костюм, чтобы не увидели, как я передаю ему подарки, которые сама же и купила😅 это реально целый квест для родителей - перехватить письма с пожеланиями подарков и после все технично воплотить, чтобы комар носа не подточил. Так хочется подольше сохранить у детей веру в волшебство💫 Спасибо моим бессменным @moreshowcom столько лет я доверяю вам все наши праздники. Невероятные костюмы и потрясающая игра профессиональных актеров🙌🏼 Браво!! Во сколько ваши дети узнали что Деда Мороза не существует ? А что же было, когда Арина открыла свой подарок, покажу в след посте 🤪😆

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

Светлана Бондарчук уверена, что «йога и шампанское — лучшее сочетание».

Анита Цой продолжает восхищаться своей новой стрижкой.

Лиза Пескова поделилась воспоминаниями о менталитете французов.

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Дорогой дневник, ⠀ Успев пожить, поучиться и поработать, как в России, так и в Европе, я всегда любила сравнивать менталитеты. ⠀ Русские студенты, например, более серьёзные, начитанные и образованные. Многие европейцы действительно живут с родителями и после 30, а к выражению «серьезные отношения» относятся с юмором. ⠀ У некоторых французов, действительно существует стереотип о русских девушках, стремящихся удачно выйти замуж, чтобы не работать. Также, у них до сих пор существует представление о русском стиле, полным логотипов, блёсток, накладных ресниц и ногтей. У них даже в салонах красоты 3D объём называется «volume russe». ⠀ Мои друзья и одногруппники всегда прикалывались надо мной, когда я красила ногти в розовый, наращивала самые натуральные ресницы (да, сейчас я этим больше не занимаюсь и Слава Богу) или надевала свой любимый (чёрный, даже не розовый) спортивный костюм Juicy Couture. И это я ещё максимально естественно выглядела. «Понимал» меня только ливанец и девочка из Сенегала, так как по части beauty индустрии, с представителями восточной культуры у нас много общего. ⠀ В рабочей обстановке стереотипов о русских, конечно, намного меньше. Большое количество русских студентов, отучившись в Париже остаются стажироваться или работать во Франции. Французы любят, когда говорят на их языке и считают, что русские - талантливые люди. Я прекрасно ладила со всеми коллективами и в Zadig&Voltaire, и в Сенате, и в Louis Vuitton, и в Европарламенте (где национальностей было очень много) также, как и все русские, которые какое-то время пожили в Париже. ⠀ Вообще, мне больше нравится рассуждать на тему стереотипов о французах, а не наоборот... ⠀ 29.12.19

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

А как вы провели последние выходные 2019 года?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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