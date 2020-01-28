27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Игорь Николаев показал семейное фото: «Под впечатлением от цирка Cirque du soleil Вероника представляет себя воздушной гимнасткой, канатоходкой и танцовщицей», — объяснил он странную позу дочери.
Криштиану Роналду тоже собрал всех на одном снимке.
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро показала фото с сыном на официальной странице, а поддельные аккаунты в Instagram его распространили.
Ирина Пегова растрогала поклонников:
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27 января, 14 зим назад, когда на дворе шел 2006 год и стоял дикий, трескучий мороз, когда буквы в паспорте говорили, что Фамилия у меня Орлова, а цифры кричали, что мне 27 лет....стрелки На часах показывал 15.45..... и в тот самый момент....Волшебный момент у меня родилась, вернее на свете появился новый человек, девочка, Танюша, моя сладкая дочка, для которой этот момент стал стартом, началом пути и стрелки впервые затикали в ее жизни ! Закрутилось колесо.... А свидетельство об Этом чудном событии я держу в руках , вот.....что я сберегла ! (А у вас сохранились бирочка из родильных домов ? )Танюша, мудрости тебе, философского отношения к этой жизни и побольше хороших людей вокруг тебя с чистыми мыслями и добрыми помыслами ! Люблю тебя бесконечно !!! Цвети....... @tanya.orlova90 #дочкиматери❤️ #деньрождениядоченьки #днюха🎉 #пегова #pegovairina #любовь #семья
Анна Хилькевич рассказала про дочерей: «Наши девочки вроде такие похожие, а такие разные))) Ариаша когда была маленькой, всегда и на все говорила "Неть", что продолжает делать и до сих пор))) Но эта девочка растёт безотказная, мирная и очень дружелюбная, пироженка мамина))) танцевать любит, обнимашки и повторяшки за старшей сестрой. Так что скоро, видимо, и "неть" у Машеньки появится». И поделилась переживаниями: «Сказать, что я испугалась — ничего не сказать. Вчера действительно был очень странный и опасный день... все билось, ломалось. Но к счастью, все обошлось, ведь в ванной комнате оказалась только я, без детей, стекла вылетели в противоположную сторону и я на них не свалилась. В общем, знайте, что и такое бывает — без удара, без давления, Стекло просто лопнуло от прикосновения».
Лариса Гузеева поделилась фотографиями с детьми: «Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом — суп с котом. Не наигралась, не додала. Мои любимые».
Алана Мамаева высказалась о непростых отношениях со свекром под нежной фотографией с мужем: «Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит, и делает все что бы вы развелись? А у вас как на зло все хорошо».
Анна Семенович пожаловалась на лишний вес: «Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних кг на своем загорелом теле. Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием, и поедалось с большим удовольствием. Но я опытная обжора и поэтому всегда после отдыха даю себе минимум неделю, чтоб привести себя в порядок, а потом приступить к работе. Сегодня утром я поставила цель — скинуть 5 кг за 10 дней. Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твердого и не жирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и конечно кардио!!! Без кардио нагрузок худеть сложно, кардио круто запускает обмен веществ, убирает лишнюю воду и подтягивает фигуру. Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говориться: всему свое время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия».
Анастасия Волочкова показала видео тренировки. «Новый год начался у меня и с новых тренировок. Я начала работу в зале после своих репетиций ещё и с персональным тренером, которого порекомендовал мне Андрей Малахов как своего тренера. Разрабатываем методику специально для меня и балерин. Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки», — пояснила она.
Юлия Барановская рассказала, куда надолго пропала из блога: «Мы путешествовали с детьми по Южной Америке, две недели были в круизе с множеством остановок, остальное время передвигались самостоятельно). В итоге, 4 страны: Чили - Уругвай - Бразилия - Аргентина. Спасибо всем, кто за нас переживал».
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Фото и видео: instagram
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