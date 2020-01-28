27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева поделилась фотографиями с детьми: «Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом — суп с котом. Не наигралась, не додала. Мои любимые».

Алана Мамаева высказалась о непростых отношениях со свекром под нежной фотографией с мужем: «Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит, и делает все что бы вы развелись? А у вас как на зло все хорошо».

Анна Семенович пожаловалась на лишний вес: «Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних кг на своем загорелом теле. Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием, и поедалось с большим удовольствием. Но я опытная обжора и поэтому всегда после отдыха даю себе минимум неделю, чтоб привести себя в порядок, а потом приступить к работе. Сегодня утром я поставила цель — скинуть 5 кг за 10 дней. Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твердого и не жирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и конечно кардио!!! Без кардио нагрузок худеть сложно, кардио круто запускает обмен веществ, убирает лишнюю воду и подтягивает фигуру. Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говориться: всему свое время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия».

Анастасия Волочкова показала видео тренировки. «Новый год начался у меня и с новых тренировок. Я начала работу в зале после своих репетиций ещё и с персональным тренером, которого порекомендовал мне Андрей Малахов как своего тренера. Разрабатываем методику специально для меня и балерин. Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки», — пояснила она.