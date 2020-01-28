passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Игоря Николаева

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев показал семейное фото: «Под впечатлением от цирка Cirque du soleil Вероника представляет себя воздушной гимнасткой, канатоходкой и танцовщицей», — объяснил он странную позу дочери.

Криштиану Роналду тоже собрал всех на одном снимке.

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро показала фото с сыном на официальной странице, а поддельные аккаунты в Instagram его распространили.

Ирина Пегова растрогала поклонников:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

27 января, 14 зим назад, когда на дворе шел 2006 год и стоял дикий, трескучий мороз, когда буквы в паспорте говорили, что Фамилия у меня Орлова, а цифры кричали, что мне 27 лет....стрелки На часах показывал 15.45..... и в тот самый момент....Волшебный момент у меня родилась, вернее на свете появился новый человек, девочка, Танюша, моя сладкая дочка, для которой этот момент стал стартом, началом пути и стрелки впервые затикали в ее жизни ! Закрутилось колесо.... А свидетельство об Этом чудном событии я держу в руках , вот.....что я сберегла ! (А у вас сохранились бирочка из родильных домов ? )Танюша, мудрости тебе, философского отношения к этой жизни и побольше хороших людей вокруг тебя с чистыми мыслями и добрыми помыслами ! Люблю тебя бесконечно !!! Цвети....... @tanya.orlova90 #дочкиматери❤️ #деньрождениядоченьки #днюха🎉 #пегова #pegovairina #любовь #семья

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Анна Хилькевич рассказала про дочерей: «Наши девочки вроде такие похожие, а такие разные))) Ариаша когда была маленькой, всегда и на все говорила "Неть", что продолжает делать и до сих пор))) Но эта девочка растёт безотказная, мирная и очень дружелюбная, пироженка мамина))) танцевать любит, обнимашки и повторяшки за старшей сестрой. Так что скоро, видимо, и "неть" у Машеньки появится». И поделилась переживаниями: «Сказать, что я испугалась — ничего не сказать. Вчера действительно был очень странный и опасный день... все билось, ломалось. Но к счастью, все обошлось, ведь в ванной комнате оказалась только я, без детей, стекла вылетели в противоположную сторону и я на них не свалилась. В общем, знайте, что и такое бывает — без удара, без давления, Стекло просто лопнуло от прикосновения».

Лариса Гузеева поделилась фотографиями с детьми: «Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом — суп с котом. Не наигралась, не додала. Мои любимые».

Алана Мамаева высказалась о непростых отношениях со свекром под нежной фотографией с мужем: «Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит, и делает все что бы вы развелись? А у вас как на зло все хорошо».

Анна Семенович пожаловалась на лишний вес: «Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних кг на своем загорелом теле. Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием, и поедалось с большим удовольствием. Но я опытная обжора и поэтому всегда после отдыха даю себе минимум неделю, чтоб привести себя в порядок, а потом приступить к работе. Сегодня утром я поставила цель — скинуть 5 кг за 10 дней. Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твердого и не жирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и конечно кардио!!! Без кардио нагрузок худеть сложно, кардио круто запускает обмен веществ, убирает лишнюю воду и подтягивает фигуру. Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говориться: всему свое время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия».

Анастасия Волочкова показала видео тренировки. «Новый год начался у меня и с новых тренировок. Я начала работу в зале после своих репетиций ещё и с персональным тренером, которого порекомендовал мне Андрей Малахов как своего тренера. Разрабатываем методику специально для меня и балерин. Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки», — пояснила она.

Юлия Барановская рассказала, куда надолго пропала из блога: «Мы путешествовали с детьми по Южной Америке, две недели были в круизе с множеством остановок, остальное время передвигались самостоятельно). В итоге, 4 страны: Чили - Уругвай - Бразилия - Аргентина. Спасибо всем, кто за нас переживал».

Алена Свиридова отправилась в Испанию: «Как прекрасен мир! А Испания особенно) В январе такая погода! Восторг».

«Рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов показал румяное фото в ярком наряде.

«Папина дочка» Лиза Арзамасова примерила яркий образ: «Завтра в Москве играем "Камень" в театре Наций».

Светлана Лобода поделилась ярким селфи: «В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток».

«Многое хочется изменить. Пожалуй начну с себя)», — сообщила Анастасия Решетова.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!