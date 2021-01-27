27 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/maksimartist/
Равшана Куркова поделилась с поклонниками честным селфи, без фильтров и макияжа. Поклонникам нежный и чистый образ звезды пришел по душе, и девушку засыпали комплиментами.
Анастасия Решетова продолжает интриговать поклонников намеками на то, что весьма поправилась — и теперь ее вес превышает 60 кг, хотя по фигуре модели этого, конечно, не скажешь. Талия, по крайней мере, на месте.
Нюша заинтриговала поклонников фотографией с дочкой из самолета, они снова отправились в путешествие. Певица предложила угадать, куда. Виктория Дайнеко уже наслаждается отдыхом, и публикует фото из гамака в купальнике.
Лиза Арзамасова отправилась на гастроли в Петербург и наслаждается прогулками по Северной столице. Анна Нетребко передает привет из Барселоны, где вечером появится на театральной сцене.
Инна Михайлова опубликовала видео, в котором снова похвасталась успехами дочери Маши.
Ольга Бузова продолжает разбирать подарки с юбилея, который она громко отпраздновала позавчера. Яна Рудковская поделилась нежным фото с младшим сыном, и показала его лучшего друга, пса Панчо.
Певица Максим уютно проводит вечера дома и опубликовала уютное фото с огромным плюшевым медведем.
Анна Семенович опубликовала архивное фото с подругами, на котором певица совсем молодая и собрала комплименты от поклонников. Ксения Алферова поделилась ярким кадром с традиционной зимней прогулки в шапке-ушанке.
А Анастасия Волочкова поделилась грустной новостью — она решила расстаться со своим возлюбленным, которого скрывала от подписчиков.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Марины Максимовой, Инны Михайловой, Яны Рудковской, Равшаны Курковой, Анны Семенович, Нюши, Виктории Дайнеко, Анастасии Волочковой, Ольги Бузовой, Лизы Арзамасовой
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