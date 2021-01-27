27 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Равшана Куркова поделилась с поклонниками честным селфи, без фильтров и макияжа. Поклонникам нежный и чистый образ звезды пришел по душе, и девушку засыпали комплиментами.

Анастасия Решетова продолжает интриговать поклонников намеками на то, что весьма поправилась — и теперь ее вес превышает 60 кг, хотя по фигуре модели этого, конечно, не скажешь. Талия, по крайней мере, на месте.

Нюша заинтриговала поклонников фотографией с дочкой из самолета, они снова отправились в путешествие. Певица предложила угадать, куда. Виктория Дайнеко уже наслаждается отдыхом, и публикует фото из гамака в купальнике.

Лиза Арзамасова отправилась на гастроли в Петербург и наслаждается прогулками по Северной столице. Анна Нетребко передает привет из Барселоны, где вечером появится на театральной сцене.

Инна Михайлова опубликовала видео, в котором снова похвасталась успехами дочери Маши.