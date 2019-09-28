27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Жанна Эппле поделилась ярким селфи: «Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой - сладкое лекарство! Такое маленькое царство! Так много поглотило сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая - И, тоненький бисквит ломая, Тончайших пальцев белизна. (О Мандельштам)».

Полина Гагарина примерила необычный образ: «Наснимали красоты для нашего шоу 29 ого ноября в Мегаспорте! Будет много нового».

Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила светлыми волосами. Подписчики ее блога даже предположили, что это фотошоп.

Екатерина Волкова похвасталась: «До сих пор получаю от вас комплименты о моем новом цвете волос, приятно! За последние пару лет я меняла его не один раз. Поэтому получился такой коллаж. Блондинка, брюнетка или рыжая? Готова к любым мнениям».

Памела Андерсон примерила парик: