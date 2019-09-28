27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Михалкова сообщила: «33. Всем спасибо ❤️»
Евгений Папунаишвили показал нежное фото с дочкой: «Доброе утро☀️👼❤️ #софияпапунаишвили #евгенийпапунаишвили #папаидочка #amoremio».
Настя Каменских сфотографировалась с мужем в последний день отпуска: «Так не хочется расставаться, пусть и на денечек! Я в Харьков на концерт, Лешка домой. У моего медвежонка сегодня большой день, вышел новый альбом и клип. Так, что вы можете уже скачивать, смотреть и слушать. Это были такие сладкие четыре дня нашего побега!»
Олег Газманов сделал полезный подарок жене: «Вылетаем в Сочи на Формула1 навстречу приключениям!!! Купил @marinagazmanova селфи-палку, теперь она каждые 5сек делает фото».
Алексей Ягудин поделился фотографиями с женой:
Жанна Эппле поделилась ярким селфи: «Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой - сладкое лекарство! Такое маленькое царство! Так много поглотило сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая - И, тоненький бисквит ломая, Тончайших пальцев белизна. (О Мандельштам)».
Полина Гагарина примерила необычный образ: «Наснимали красоты для нашего шоу 29 ого ноября в Мегаспорте! Будет много нового».
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила светлыми волосами. Подписчики ее блога даже предположили, что это фотошоп.
Екатерина Волкова похвасталась: «До сих пор получаю от вас комплименты о моем новом цвете волос, приятно! За последние пару лет я меняла его не один раз. Поэтому получился такой коллаж. Блондинка, брюнетка или рыжая? Готова к любым мнениям».
Памела Андерсон примерила парик:
Елена Летучая показала нового члена семьи: «Сбылась мечта. Порода Акита Ину, и кличку хочу японскую».
Дана Борисова — тоже: «Теперь Наша семья в ПОЛНОМ СОСТАВЕ».
Иванка Трамп показала трогательное фото: «Дорога к моему сердцу усеяна следами лапок».
Игорь Николаев показал видео 1986 года с Аллой Пугачевой: «Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно».
Фото и видео: instagram
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