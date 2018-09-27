27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Утро четверга Эвелина Бледанс встретила в зале: «Думать не надо — просто иди за программой уже заложенной в компьютер. Два круга моей (на сегодняшний день) лайт программы и ты заряжен на день. И извечный вопрос про спорт и беременность... с Семиком я уехала в роддом с массажного стола, после аква-аэробики, с Коленькой до последнего занималась и таскала тяжелые сумочки».

Нюша рассказала о своей творческой особенности: «Знакомьтесь - Тамара Леонтьевна. Когда готовилась к съемкам, решила всем героиням дать разные имена))) Не стояло задачи слишком переделать мою внешность, но конечно чтоб показать разные образы нужно было поиграть с одеждой и прической как минимум, плюс немного другой мэйк».

Марьяна Спивак показала, как грим сушит лицо. Иван Ургант испачкался в краске: «Я съел ее... Радугу...».

Надежда Бабкина попрощалась с коллегой в ГосДуме: «Вчера сложил свои депутатские полномочия в Московской городской Думе Александр Борисович Милявский! Он 14 лет проработал в Думе, сделал очень многое для нашей Столицы и для москвичей! Спасибо Вам, Александр Борисович, было очень приятно с Вами работать!»

Алика Смехова поделилась воспоминаниями: «Гуляя сегодня утром по виноградникам в 19 районе Вены, я почему то вспомнила как в сентябре, студентов Вузов, вывозили на картошку! Кто то еще помнит такое? Как первокурсники в колхозе на полях, собирают мерзлую и грязную картошку, но зато весело и молодежно».

Ксения Собчак рассказала о материнской любви: «На свете есть человек,который всегда мне рад. Оказывается,это и есть счастье».

Катя Гордон поздравила сына: «Моя старшая любовь. Сегодня тебе 6 лет и мы как ты хотел во Франции. И я думаю только о том, как люблю тебя и как благодарна моей маме и маме моей мамы... за эту традицию любить и баловать наших деток».

Дочь Дмитрия Пескова Лиза пожаловалась на депрессию: «Что это — болезнь века, или очередной каприз тех, у кого "все есть"? Пустота внутри — то, на что жалуются тысячи представителей молодежи. Потребность получить одобрение, лайки и зависть окружающих — это ни что иное, как попытка заполнить пробел. У каждого пробел этот свой. У кого-то (у большинства золотой молодежи, осознают они сами это или нет) недостаток внимания со стороны родителей, искреннего человеческого участия, которое, как это ни странно, не заменяют подарки в виде ролексов в 16 лет и поездки с рождения на райские острова. У кого-то травмы с детства — не принимали в компании, издевались. У младшего брата моей подруги в 5 классе одной из "рублевских" школ, мальчик, вернувшийся в Россию после 4 лет обучения в Монако, подвергается издевательствам со стороны одноклассников. Очевидно, что велика вероятность того, что травма в душе у него останется, и он будет пытаться компенсировать это понтами и лайками, пытаясь доказать себе и окружающим, что он круче остальных. И не надо мне писать про российские глубинки, и о том, как бедно живут люди. Это — тема другого поста. Сейчас я поднимаю проблему так называемых "благополучных семей". И слава Богу, когда в человеке помимо депрессивной темной стороны, присутствует светлая, Радостная. Вот например, я сама - самая веселая их депрессивных. Когда периоды депрессии сменяются периодами счастья. Но у многих, темная сторона побеждает и тогда это заканчивается наркотиками и игрой со смертью. Многие говорят: "неблагодарные, вам столько дано, а вы еще чем-то недовольны". Можно быть искренне благодарным Вселенной за все, что у тебя есть, можно работать над собой, жить полной жизнью и все равно находиться в депрессии. Человек находящийся в депрессии, не может спокойно жить, так как ему постоянно необходим выброс адреналина, получение новых эмоций».

Анна Седокова похвасталась очередным букетом: «Когда они больше, чем ты».

А Олеся Судзиловская показала серию забавных снимков: «Похулиганили в музее Мадам Тюссо»: