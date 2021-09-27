27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ververa
Российская топ-модель Наталья Водянова даже на прогулку с собакой выходит невероятно элегантной. Наверняка, причиной модного вдохновения послужил тот факт, что Наталья очень любит осень и не хочет упустить ни дня ее «любимого времени года».
А у Леры Кудрявцевой другие заботы. Сегодня она летала во Владивосток, как призналась телеведущая «одним днем». Несмотря на веселую компанию в лице Михаила Галустяна и любимую работу, Лера невероятно устала: «В небе 18 часов. 2 суток без сна», — честно поделилась с подписчиками она.
Регина Тодоренко не только поделилась с подписчиками сочными летними фотографиями, но и вспомнила, сколькими профессиями успела овладеть за свою насыщенную творческую жизнь: поэтессы, аниматора на утренниках, хореографа, журналиста, телеведущей, певицы, композитора, режиссера клипов, спикера крупных мероприятий и продюсера. После того, как Регина вспомнила всю свою активную деятельность, пришла в неподдельный восторг от того, какую насыщенную жизнь уже успела прожить.
В путешествие сегодня отправлялась и актриса Ольга Кабо, которая призналась, что путешествия для артиста — это состояние души. Она от всего сердца поблагодарила зрителей спектакля в Самаре за теплый прием и громкие аплодисменты. После чего, отправилась дальше в путь.
Мария Горбань продолжает восхищать фанатов не только отличной физической формой после недавних родов, но и чувством стиля. Кто сказал, что с приходом осени и желанием укутаться потеплее, больше нет возможностей наряжаться модно? Главное — иметь смелость идти против привычных правил и жить в свое удовольствие.
Юная Лиза Галкина, как всегда, привела папиных подписчиков в восторг. На вопрос родителей, как называется труднопроизносимый Национальный парк, девочка с легкостью не раз произнесла трудное название. За любимой сестрой попытался повторить и Гарри, чем только вызвал искренний смех своей дружной и крепкой семьи.
Таким уютным получился сегодняшний день у отечественных звезд. Они не только с удовольствие наслаждались прогулками и путешествиями, но и проводили время в кругу любимых и родных. Ведь правильно говорят: «Осень не плохая пора, она добрая наоборот. А холодная специально, чтобы люди больше обнимались, чтобы согреться».
Фото и видео: Instagram