27 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Таким уютным получился сегодняшний день у отечественных звезд. Они не только с удовольствие наслаждались прогулками и путешествиями, но и проводили время в кругу любимых и родных. Ведь правильно говорят: «Осень не плохая пора, она добрая наоборот. А холодная специально, чтобы люди больше обнимались, чтобы согреться».