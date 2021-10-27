27 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиза Арзамасова тоже решила поделиться своим настроением и показала «свое истинное лицо» в байкерском шлеме.

Глафира Тарханова поделилась эффектным сценическим образом – «в золоте, мехах и красной помаде».

Виктория Дайнеко показала кадр в элегантном платье с отдыха в Дубае.

Саша Кабаева решила взять бьюти-консультацию у подписчиков – стоит ли ей подкорректировать форму губ?

Иван Ургант опубликовал фото в образе персонажа из сериала «Игра в кальмара».

Алена Шишкова опубликовала яркое селфи, на котором предстала в образе ослепительной блондинки, и собрала множество комплиментов от поклонников.