27 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tsiskaridzenikolay
Беременная звезда «Холостяка» Снежана Самохина проводит время со своим возлюбленным на пляже и греется на солнце.
Лариса Долина поделилась роскошным образом в золотом платье для грядущего мероприятия.
Алена Водонаева пожаловалась на подавленное настроение во время ужина перед локдауном, которое не спас даже вкусный десерт.
Николай Цискаридзе решил поднять настроение своим поклонникам перед грядущим локдауном и выложил солнечное летнее фото.
Олеся Судзиловская показала, как она поддерживает отличную фигуру – и опубликовала видео с тренировки.
Лиза Арзамасова тоже решила поделиться своим настроением и показала «свое истинное лицо» в байкерском шлеме.
Глафира Тарханова поделилась эффектным сценическим образом – «в золоте, мехах и красной помаде».
Виктория Дайнеко показала кадр в элегантном платье с отдыха в Дубае.
Саша Кабаева решила взять бьюти-консультацию у подписчиков – стоит ли ей подкорректировать форму губ?
Иван Ургант опубликовал фото в образе персонажа из сериала «Игра в кальмара».
Алена Шишкова опубликовала яркое селфи, на котором предстала в образе ослепительной блондинки, и собрала множество комплиментов от поклонников.
Фото: Instagram Саши Кабаевой, Виктории Дайнеко, Глафиры Тархановой, Лизы Арзамасовой, Ларисы Долиной, Алены Водонаевой, Николая Цискаридзе, Олеси Судзиловской, Ивана Урганта