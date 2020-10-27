27 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/
Анна Хилькевич рассказала, что вся ее семья и близкие переболели COVID-19. «Мимо моей семьи злодей 2020 года ковидиус-угнеталиус (не путать с гениталиусом) тоже не прошел, но все прошло в легкой форме у всех членов семьи, включая няню, и тех, с кем успела контактировать, пока не знала.
На 5 день от первых симптомов (ощущения першения в горле) у меня пропало обоняние, после чего я рванула сдавать анализ. <...> Такие своеобразные ощущения! В общем, все было легко, но поначалу страшно, все-таки с марта месяца нагнетают. Скажу так: если не прислушиваться к своему организму, то очень легко спутать с обычным ОРВИ. Но я прислушивалась: ощущения на тонком плане другие, в носу, во всем теле, сны очень своеобразные, одышка, конечно», — рассказала актриса в Instagram, добавив, что у детей тесты были отрицательными, хотя у Маши была один день температура.
Экс-супруга Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева поздравила старшего сына Сашу с днем рождения. «Чужие дети растут быстро, а свои — еще быстрее. 6 лет совместной жизни», — написала она в блоге и показала именинника.
Елена Валюшкина порадовала поклонников зажигательными танцами, и это, по их комментариям, у актрисы получилось на все 100%.
Наталья Сенчукова опубликовала фото с подругами, которое сделала во время празднования своего 50-летия. «Мой цветник», — подписала она снимок.
Модель Елена Кулецкая устроила яркую осеннюю фотосессию с маленькими дочками Никой и Александрой. «Наша теплая осень, и даже в дождь солнечная», — подписала она фото.
Алика Смехова отправилась с сыном Макаровым на курорты Кавказа. Оттуда актриса опубликовала фото с наследником, с которым позировала в спортивной одежде.
Ани Лорак похвасталась уютным подарком от друга и кума Филиппа Киркорова — теплым розовым халатом.
Анастасия Волочкова в очередной раз показала свой фирменный шпагат. Балерина «растянулась» на подлокотниках дивана дома и как всегда подписала снимок: «Глазами любимого».
Сати Спивакова поздравила Сергея Филина с 50-летием. «Сереженька! Дорогой! С днем рождения! 5:0 в твою пользу! Ура!», — написала она в Instagram.
Марина и Олег Газмановы отдыхают в Риме. Там они делают много фотографий, супруга артиста Газманова рассказа о технических увлечениях супруга и показа фото из Италии. «Селфи-палка-выручалка! Это точно не для меня, я не умею делать такие фотографии, только Олег. Он так любит всякие гаджеты и приспособления к ним. Его чемодан для путешествий обычно заполнен маленькой кучкой вещей, а остальная часть — разными приборами, шнурами, зарядками. Мы вечно что-то снимаем, а потом Олег монтирует милые видео с музыкальным оформлением. Я люблю такие моменты, готовлю вкусняшку на стол, разжигаем камин, садимся поближе к друг другу и творим. Он быстро справляется со специальной программой, и вот смешной шедевр готов для просмотра. Созываем семью и устраиваем киношки с наших путешествий на домашнем кинотеатре! Такие у нас забавы. Мы много передвигаемся, сейчас многие границы закрыты, но мы пересматриваем фотографии и наполняемся», — рассказала Марина подписчикам.
Юлия Савичева призналась, что тревожится за здоровье родителей, которые живут в Кургане — из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.
«Только что разговаривала по телефону с мамой. Я ужасно переживаю за них, потому что в регионе сложилась катастрофическая ситуация с эпидемией коронавируса. В больницах не хватает мест, врачи и скорые перегружены, отсутствует возможность срочного выезда к больным, очень часто пациенты ждут медиков в течение 3-4 дней. Это очень страшно! И при всех сложившихся обстоятельствах мои родители продолжают работать, конечно же, с соблюдением мер безопасности: носят перчатки, маски... Курганские врачи бьют тревогу! Дорогие мои, держитесь! Дай Бог вам здоровья, сил и терпения. Я с вами!», — написала артистка в микроблоге.
Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой, Марины Газмановой, Сати Спиваковой, Анастасии Волочковой, Ани Лорак, Алики Смеховой, Елены Кулецкой, Натальи Сенчуковой, Елены Валюшкиной, Нозанин Абдулвасиевой, Анны Хилькевич
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