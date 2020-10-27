27 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич рассказала, что вся ее семья и близкие переболели COVID-19. «Мимо моей семьи злодей 2020 года ковидиус-угнеталиус (не путать с гениталиусом) тоже не прошел, но все прошло в легкой форме у всех членов семьи, включая няню, и тех, с кем успела контактировать, пока не знала.

На 5 день от первых симптомов (ощущения першения в горле) у меня пропало обоняние, после чего я рванула сдавать анализ. <...> Такие своеобразные ощущения! В общем, все было легко, но поначалу страшно, все-таки с марта месяца нагнетают. Скажу так: если не прислушиваться к своему организму, то очень легко спутать с обычным ОРВИ. Но я прислушивалась: ощущения на тонком плане другие, в носу, во всем теле, сны очень своеобразные, одышка, конечно», — рассказала актриса в Instagram, добавив, что у детей тесты были отрицательными, хотя у Маши была один день температура.

Экс-супруга Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева поздравила старшего сына Сашу с днем рождения. «Чужие дети растут быстро, а свои — еще быстрее. 6 лет совместной жизни», — написала она в блоге и показала именинника.