passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото из Instagram Влада Топалова

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Зейналова показала забавное утреннее видео: «Мы уже встали. Не проснулись, но встали».

Влад Топалов пожаловался на бессонные ночи: «Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее».

Евы Лонгория показала фото из детской.

Милла Йовович показала забавное фото красавицы-дочери в шапке с ушками.

Алексей Ягудин похвастался талантами дочери: «Новое направление. В начале длинного творческого пути, пока еще.... Но уже скоро: любые произведения для вас на ваших мероприятиях. Недорого».

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась сочными формами.

Ольга Орлова устроила фотосессию у океана.

Катя Лель показала видео с тренировки: «Без спорта никак».

Мария Машкова опубликовала трогательный видеоролик: «Пап.... слушай.... такое дело.... #dadsbirthday».

Юлия Волкова обновила образ.

Юлия Ковальчук похвасталась первым собственноручно испеченным злебом.

Анфиса Чехова побывала в необычном ресторане и оказалась в восторге от блюд.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!