27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Зейналова показала забавное утреннее видео: «Мы уже встали. Не проснулись, но встали».
Влад Топалов пожаловался на бессонные ночи: «Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее».
Евы Лонгория показала фото из детской.
Милла Йовович показала забавное фото красавицы-дочери в шапке с ушками.
Алексей Ягудин похвастался талантами дочери: «Новое направление. В начале длинного творческого пути, пока еще.... Но уже скоро: любые произведения для вас на ваших мероприятиях. Недорого».
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась сочными формами.
Ольга Орлова устроила фотосессию у океана.
Катя Лель показала видео с тренировки: «Без спорта никак».
Мария Машкова опубликовала трогательный видеоролик: «Пап.... слушай.... такое дело.... #dadsbirthday».
Юлия Волкова обновила образ.
Юлия Ковальчук похвасталась первым собственноручно испеченным злебом.
Анфиса Чехова побывала в необычном ресторане и оказалась в восторге от блюд.
Фото и видео: instagram
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