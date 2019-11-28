27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Влад Топалов пожаловался на бессонные ночи: «Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее».

Евы Лонгория показала фото из детской.

Милла Йовович показала забавное фото красавицы-дочери в шапке с ушками.

Алексей Ягудин похвастался талантами дочери: «Новое направление. В начале длинного творческого пути, пока еще.... Но уже скоро: любые произведения для вас на ваших мероприятиях. Недорого».