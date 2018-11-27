27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Снигирь примерила новый образ для обложки: «Странная эстетика будущего. Юля-фрик и пловчиха».

Егор Бероев поделился забавным селфи: «Никогда не знаешь кто будет твоим партнёром на съемках! #коньбоксан». Лена Катина показала фото с кумиром: «Кумир детства Михаил Боярский, на съёмках программы #СегодняВечером Первый канал, а смотрите нас в декабре».

Ирина Дубцова поделилась зимним настроением: «Хочется снега и шубу (салат)». Джорджина Родригес — новогодними фотографиями. Яна Поплавская пожаловалась на погоду: «Ну и погодка сегодня в Москве! Вышли с пресс-конференции в ТАСС и обалдели! Снегопад и ветер».

Альбина Джанабаева поучаствовала в поиске трюфелей и поделилась фотографией результата.