27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Александр Кержаков праздновал день рождения. «36! Пошел всех будить и требовать подарки!», — написал он.
Мария Машкова показала милое видео в честь юбилея отца: "Папа!!! С днем рождения! Счастлив будь! Этому видео 5 лет, но поскольку этот год активно анонсируют, как твой юбилейный-повторю, пожалуй! С юбилеем, дедушка! (Сорян женщины России и ближнего зарубежья). Ромашки на подъезде»
Леонид Агутин похвастался:
Сегодня удостоился высокой государственной награды. Орден Дружбы называется. Честно говоря, волнительно и почётно было получать орден непосредственно от руководителя страны. Потешно только, что второй раз в этом зале меня называют «солист- вокалист».)) Это как чижик-пыжик, примерно, прозвучало.)Но есть прогресс, добавили «композитор». В общем, я был согласен и на медаль, а вручили орден. Приятно, чё уж там! P.S. Спасибо оркестру за выбор мелодии песни «Я тебя не вижу».
Мария Шарапова показала, как поддерживает себя в форме:
Ким Кардашьян похвасталась талией.
Юлия Савичева экспериментирует с образом:
Юлия Снигирь примерила новый образ для обложки: «Странная эстетика будущего. Юля-фрик и пловчиха».
Егор Бероев поделился забавным селфи: «Никогда не знаешь кто будет твоим партнёром на съемках! #коньбоксан». Лена Катина показала фото с кумиром: «Кумир детства Михаил Боярский, на съёмках программы #СегодняВечером Первый канал, а смотрите нас в декабре».
Ирина Дубцова поделилась зимним настроением: «Хочется снега и шубу (салат)». Джорджина Родригес — новогодними фотографиями. Яна Поплавская пожаловалась на погоду: «Ну и погодка сегодня в Москве! Вышли с пресс-конференции в ТАСС и обалдели! Снегопад и ветер».
Альбина Джанабаева поучаствовала в поиске трюфелей и поделилась фотографией результата.
Иосиф Пригожин и Регина Тодоренко сходили на оперу: «А вы пели в @bolshoi_theatre ? Я — никогда».
Бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл поделилась архивной фотографией:
Фото и видео: instagram