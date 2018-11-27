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27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Александра Кержакова

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Александр Кержаков праздновал день рождения. «36! Пошел всех будить и требовать подарки!», — написал он.

Мария Машкова показала милое видео в честь юбилея отца: "Папа!!! С днем рождения! Счастлив будь! Этому видео 5 лет, но поскольку этот год активно анонсируют, как твой юбилейный-повторю, пожалуй! С юбилеем, дедушка! (Сорян женщины России и ближнего зарубежья). Ромашки на подъезде»

Леонид Агутин похвастался:

Мария Шарапова показала, как поддерживает себя в форме:

Ким Кардашьян похвасталась талией.

Юлия Савичева экспериментирует с образом:

Юлия Снигирь примерила новый образ для обложки: «Странная эстетика будущего. Юля-фрик и пловчиха».

Егор Бероев поделился забавным селфи: «Никогда не знаешь кто будет твоим партнёром на съемках! #коньбоксан». Лена Катина показала фото с кумиром: «Кумир детства Михаил Боярский, на съёмках программы #СегодняВечером Первый канал, а смотрите нас в декабре».

Ирина Дубцова поделилась зимним настроением: «Хочется снега и шубу (салат)». Джорджина Родригес — новогодними фотографиями. Яна Поплавская пожаловалась на погоду: «Ну и погодка сегодня в Москве! Вышли с пресс-конференции в ТАСС и обалдели! Снегопад и ветер».

Альбина Джанабаева поучаствовала в поиске трюфелей и поделилась фотографией результата.

Иосиф Пригожин и Регина Тодоренко сходили на оперу: «А вы пели в @bolshoi_theatre ? Я — никогда».

Бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл поделилась архивной фотографией:

Фото и видео: instagram

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