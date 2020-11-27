27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/jenniferaniston/
Дженнифер Энистон показала милые фото со своим питомцем — лабрадором ретривером. Мария Горбань тоже умилила подписчиков забавным снимком с одной из своих кошек, наряженных в колпачок Санта Клауса.
Игорь Крутой во время празднования дня рождения жены Ольги, которое проходило на яхте в океана, поддался на уговоры своих девчонок и станцевал с дочкой.
Не успела Анифиса Чехова вернуться с Мальди, как сразу же — через несколько дней — улетела в Дубай. В Instagram телеведущей появилось фото из шикарного отеля. Там же отдыхает и Андрей Малахов.
Николай басков, как говорится, тоже греет свои косточки на солнечном океанском побережье.
Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov/
Надежда Бабкина похвасталась стильным образом, она позировала в леггинсах и прозрачной юбке поверх них, косухе и массивных цепях.
Ирина Дубцова разместила в блоге живописное фото возле елки и призвала больше обращать внимания на экологию, сохраняя леса.
Анастасия Макеева показала, как радуется снегу.
Сильвестр Сталлоне показал забавное фото с дочерью Софией.
Алла Пугачева устроила себе банный день, показала свое честное селфи и пожелала всем хорошего настроения. Максим Галкин поиграл с сыном и дочерью в конструктор и рассказал им о своем детстве.
Милла Йовович опубликовала фото всей семьи за праздничным ужином в день благодарения. А Селин Дион поделилась кадрами стильной осенней фотосессии.
Именинница Екатерина Андреева опубликовала фото из своего далекого детства.
Ожидающая первенца модель и актриса Эмили Ратажковски похвасталась выросшим животом.
Семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской появилась в студии «Вечернего Урганта».
Евгений Миронов поздравил с днем рождения Владимира Машкова, опубликовав фото из их юности.
Виктория Макарская похвасталась тортом, который подарили ее мужу Антону Макарскому в его день рождения. На десерте разместили портрет именинника.
Фото и видео: Instagram Виктории Макарской, Евгения Миронова, «Вечернего Урганта» Эмили Ратажковски, Екатерины Андреевой, Селин Дион, Миллы Йовович, Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Сильвестра Сталлоне, Анастасии Макеевой, Ирины Дубцовой, Надежды Бабкиной, Николая Баскова, Андрея Малахова, Анфисы Чеховой, Игоря Крутого, Дженнифер Энистом, Марии Горбань
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