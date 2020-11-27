27 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дженнифер Энистон показала милые фото со своим питомцем — лабрадором ретривером. Мария Горбань тоже умилила подписчиков забавным снимком с одной из своих кошек, наряженных в колпачок Санта Клауса.

Игорь Крутой во время празднования дня рождения жены Ольги, которое проходило на яхте в океана, поддался на уговоры своих девчонок и станцевал с дочкой.