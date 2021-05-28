27 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В четверг, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает день рождения. С праздником город поздравили Анна Нетребко и Юсив Эйвазов, опубликовав яркие фотографии и нежные слова. «С Днем Рождения, Санкт Петербург! Я уже в Вене, но этот город меня не отпускает», - написала певица. «С днем рождения Прекрасный САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! И мы в твою честь сегодня открываем фестиваль ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ прекрасной оперой МАНОН ЛЕСКО», - сообщил ее супруг.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram
Дарья Повереннова прогулялась по Москве. Ирина Хакамада побывала в доме-музее Булгакова.
Яна Чурикова сделала объявление: «А это просто Ю.В. Аксюта, который просил всем передать, что его нет в Инстаграме. Официально».
«Почему в последние годы все любимые игрушки наших детишек - АНТИСТРЕССЫ?», - размышляет Монеточка.
Возлюбленная Александра Цекало Дарина Эрвин показала уютную фотографию.
Певица Жасмин рассказала, как проходит ее отдых: «Мой недельный детокс в разгаре, а я уже чувствую себя энергичной и обновленной. Особенно после криотерапии - минус 110 градусов взбодрят кого угодно. Ну а если серьезно: чистый воздух, родниковая вода, спорт и хорошая компания друзей - лучший детокс».
Подросшая «Папина дочка» Екатерина Старшова похвасталась красивой стрижкой: «Решила выставить эту фотографирую, так как хочется волшебства, а любимый праздник- Новый Год, именно он ассоциируется с волшебством».
Настя Каменских продемонстрировала яркий образ:
Ирина Понаровская - тоже:
Сын Олега Газманова решил обновить стиль:
Многодетная актриса Галина Боб показала результат необычной съемки: «Я мечтала снять такое видео. В нем мое самое большое богатство. Ну а в карусель то, как мы его снимали, это было непросто. Да, Маргоша попала в такую семью... сама выбрала».
Любовь Толкалина поделилась актуальными мыслями: «Мы сегодня снимаем в Капотне! Сколько раз я слышала это слово. Сколько раз я думала: надо же! Где только в нашей стране и в мире я не была, а в Капотне никогда! Сколько магии всегда былов этом слове и Капотня эту магию явила мне. Это же музей под открытым небом. Здесь то, чего я никогда не видела! Тысячи гаражей! Уходящая натура, определенная архитектура, эпоха, образ жизни. Вот любят же кинематографисты закинуть невод вдохновения в такие места. Эту мою героиню зовут Марина. Она танцует стриптиз и не любит своего сына. И это очень трудно сыграть».
Актер Саша Петров прокатился в подземке: «Для меня синяя ветка Московского метро - особенная! Очень хорошо помню о своих мечтах - учиться в ГИТИСе, сниматься в кино, играть в театре. Каждый раз я ехал в ГИТИС от метро Щелковская, туда приезжал на вокзал из Переславля-Залесского, ехал до метро Арбатская и шел в ГИТИС. Шел поступать. Поступление было долгое, несколько месяцев, которые тянулись вечность, но очень хорошо помню свои мысли, страхи, ощущения», - ностальгирует он.
Фото: Instagram
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