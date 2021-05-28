27 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова прогулялась по Москве. Ирина Хакамада побывала в доме-музее Булгакова.

Яна Чурикова сделала объявление: «А это просто Ю.В. Аксюта, который просил всем передать, что его нет в Инстаграме. Официально».

«Почему в последние годы все любимые игрушки наших детишек - АНТИСТРЕССЫ?», - размышляет Монеточка.

Возлюбленная Александра Цекало Дарина Эрвин показала уютную фотографию.

Певица Жасмин рассказала, как проходит ее отдых: «Мой недельный детокс в разгаре, а я уже чувствую себя энергичной и обновленной. Особенно после криотерапии - минус 110 градусов взбодрят кого угодно. Ну а если серьезно: чистый воздух, родниковая вода, спорт и хорошая компания друзей - лучший детокс».

Подросшая «Папина дочка» Екатерина Старшова похвасталась красивой стрижкой: «Решила выставить эту фотографирую, так как хочется волшебства, а любимый праздник- Новый Год, именно он ассоциируется с волшебством».

Настя Каменских продемонстрировала яркий образ: