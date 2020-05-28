27 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Потап и Настя Каменских продемонстрировали family-look.
Певица Натали поделилась архивной фотографией: «Мятежная какая-то... 2006 год! Ночной клуб! Ветер с моря дул, что ли? Действтительно, дует! Скоро надует столько событий моей жизни».
Ольга Куриленко сделала коллаж: «Я и маленькая я».
Елена Подкаминская показала актерскую «кухню» в режиме самоизоляции: «Самопробы — это когда сам себе оператор, сам себе партнер и, самое занятное — сам себе режиссер (удушающе требовательный к тому же) 200-й дубль и пока "Не верю!" Камера, Мотор... Начали! Ну хоть не сам себе муа и швея в этот раз».
Рената Литвинова сделала вдохновляющее фото за туалетным столиком.
Олеся Судзиловская показала неузнаваемую себя на «художественном» снимке.
Анна Седокова представила книгу:
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Я сильная, я справлюсь ... ⠀ Добро пожаловать в этот мир. Моя #книга. В этой книге много секретов, в ней много ответов на те вопросы, которые так интересовали миллионы. Почему ты ушла из группы, кто отец ребёнка, почему ты развелась, вы не общаетесь с мамой, кто выиграл в суде? ⠀ Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви ❤️ И находила ее. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке. В этой книге всего 5 фотографий и как все совпадения случайны . И такая особенная обложка .... ⠀ Открылся предзаказ и тот, кто сделает это сейчас по ссылке в сториз, получит право первым держать ее в руках , обладать эксклюзивом и самую низкую цену. И алую ручку, чтоб делать на полях пометки и писать #ясильнаяясправлюсь Ссылка в сториз и в шапке профиля ❤️
Нино Нинизе в маске стала похожа на городского ниндзю.
Кирилл Сафонов похвастался обновкой:
Евгений Папунаишвили показал очаровательную дочку: «Моя любимая кучеряшка. Помогает бабушке с дедушкой на даче».
Лена Темникова — тоже.
Юлия Меньшова рассказала, как хорошо на даче: «За 15 лет существования дачи, ни разу так подробно не исследовали близлежащие окрестности. А теперь чуть не ежедневно у нас новый квест: "А ну-ка, что это за озеро недалеко от нас на карте?", "Ой, смотри какие громадные поля виднеются, поехали посмотрим", "Ух ты, с нами рядом усадьба Тютчева, что же мы ни разу там не бывали?" Столько всего обнаружили, благодаря этому странному периоду, когда почти весь земной шарик встал на паузу. И пауза эта нравится мне все больше. Выяснилось, например, что я вовсе не сова, а очень даже жаворонок, если меня никуда не гнать бешеным ритмом и суетой-сует. Обнаружилось, что мы в семье все умеем быть чрезвычайно уважительными друг к другу, и не заступать границы личного пространства. И это приятная новость. Стало понятно, что собираться всем большим домом за обедом или совместными играми — это прямо самое крутое развлечение из всех доступных, даже когда нет никакого карантина. А еще, я ооооочень давно так подробно, с мельчайшими деталями не всматривалась и не наслаждалась столь любимой мною весной. От набухания почек и первой зелени до момента, когда листва крепнет. И птицы еще, конечно. Как же прекрасно они щебечут с раннего утра. Какая это волшебная, легкая музыка. В которую я столько лет не вслушивалась...»
Фото и видео: Instagram
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