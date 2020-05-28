27 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Евгений Папунаишвили показал очаровательную дочку: «Моя любимая кучеряшка. Помогает бабушке с дедушкой на даче».

Лена Темникова — тоже.

Юлия Меньшова рассказала, как хорошо на даче: «За 15 лет существования дачи, ни разу так подробно не исследовали близлежащие окрестности. А теперь чуть не ежедневно у нас новый квест: "А ну-ка, что это за озеро недалеко от нас на карте?", "Ой, смотри какие громадные поля виднеются, поехали посмотрим", "Ух ты, с нами рядом усадьба Тютчева, что же мы ни разу там не бывали?" Столько всего обнаружили, благодаря этому странному периоду, когда почти весь земной шарик встал на паузу. И пауза эта нравится мне все больше. Выяснилось, например, что я вовсе не сова, а очень даже жаворонок, если меня никуда не гнать бешеным ритмом и суетой-сует. Обнаружилось, что мы в семье все умеем быть чрезвычайно уважительными друг к другу, и не заступать границы личного пространства. И это приятная новость. Стало понятно, что собираться всем большим домом за обедом или совместными играми — это прямо самое крутое развлечение из всех доступных, даже когда нет никакого карантина. А еще, я ооооочень давно так подробно, с мельчайшими деталями не всматривалась и не наслаждалась столь любимой мною весной. От набухания почек и первой зелени до момента, когда листва крепнет. И птицы еще, конечно. Как же прекрасно они щебечут с раннего утра. Какая это волшебная, легкая музыка. В которую я столько лет не вслушивалась...»