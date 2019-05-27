27 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева удивила фотографией с коллегой: «Утро. Прекрасная моя Наташа-стилист. Обожаю и почти год ждала ее согласия на сотрудничество. Обычное утро перед съемками. Не спрашивайте какой фирмы тапки — не скажу».
Потап и Настя делятся фотографиями с медового месяца.
Анфиса Чехова с сыном улетела в Турцию.
Жена Дмитрия Диброва поздравила сына: «Илюша наше счастье, с Днем Рождения! Мой яркий глазастик. Люблю тебя бесконечно...»
Кристина Асмус показала нежное фото с дочкой: «Хотеть на ручки - это у Харламовых семейное».
Светлана Зейналова поделилась милым фото с годовалой дочкой: «А ваши дети нормально питаются? Или тоже пытаются поесть из собачьей миски?»
Чулпан Хаматова показала кадр из быта мамы: «Когда дома не нашлось бумаги, но мама была свободна!»
Лолита Милявская освоила селфи-палку: «Включить блютуз)! Это оказалось сложнее, чем засунуть телефон в палку».
Сын Розы Сябитовой поддержал маму: «В нашей семье принято поддерживать друг друга. И вот, к проекту #заРозу присоединяется сын Денис. Спасибо, мой дорогой», — написала она.
Марина Юдашкина похвасталась своим творением: «Посадила у Семьи Буйновых Алёны и Александра клумбу в старой лодке».
Анна Седокова поделилась фотографией из зала: «Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов. Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому "оливье" что на этой неделе премьера клипа "Санта-Барабара" и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги», — написала она.
Юлия Высоцкая поделилась настроением: «I found my love in Portofino... поет Далида... my love я нашла в другом месте, но в Портофино влюбилась с первого взгляда».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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