27 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Юдашкина похвасталась своим творением: «Посадила у Семьи Буйновых Алёны и Александра клумбу в старой лодке».

Анна Седокова поделилась фотографией из зала: «Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов. Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому "оливье" что на этой неделе премьера клипа "Санта-Барабара" и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги», — написала она.

Юлия Высоцкая поделилась настроением: «I found my love in Portofino... поет Далида... my love я нашла в другом месте, но в Портофино влюбилась с первого взгляда».