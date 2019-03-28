27 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина отметила день рождения фотографией без макияжа: «Мне 32, ой то есть 23. Спасибо всем, кто звонит, пишет! Я вас очень люблю». Муж и сын показали архивные снимки с ней.

«Будучи девушкой очень тонкой, даже я бы сказал, хрупкой душевной организации, и не менее хрупкого телосложения, моя Полюшка, определенно является какой-то засекреченной моделью сверхчеловека-терминатора. Лишь спустя несколько лет, я начал что-то подозревать. Я твой кумир! Ты мой фанат! Моего богатейшего словарного запаса не хватает, чтобы передать всю палитру чувств и эмоций! Люблю тебя безумно. И буду любить всегда», — написал супруг певицы Дмитрий Исхаков.

Любовь Толкалина показала фотокарточку, на которой ей 11 лет: «Это — моя первая главная роль в спектакле.. и вообще ... роль.. Русалочку Андерсена мне доверила мой тренер, руководитель нашего театра на воде "Лотос" Ирина Дергачева...и там меня научили сначала улыбаться и плавать, а потом стрелы такие рисовать, пользоваться диадемой и купальниками, любить музыку и двигаться под нее, быть синхронной и несинхронной, когда надо, быть в команде, вышивать блестками и выживать, конечно.... когда меня брали в команду было 8... так что с днем театра в контексте десятилетий...»

Алика Смехова показала фото с сыном: «Поздравляю своих коллег с Днем Театра, а меня заодно и с днем рождения — чтоб два раза не вставать. Макар уже со мной с утра побывал в эфире ОТР, а я успела на Первый. Благодарю Господа и родителей за жизнь. Благодарю вас, мои дорогие подписчики за любовь, внимание и поддержку. Всем прекрасного дня».

Жанна Эппле наслаждается бытом: «Праздник который всегда со мной #любовь #семья #бабушка».

Рита Дакота показала как занимается развивашками ее дочка: