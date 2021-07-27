27-летняя звезда «Великолепного века» Гезде Туркер вышла замуж
Гезде Туркер снималась в четвертом сезоне любимого миллионами зрителей сериала «Великолепный век». После участия в проекте она стала по-настоящему известной, несмотря на юный возраст. Сейчас карьера актрисы идет в гору. Удачно складывается и ее личная жизнь.
В личном блоге в Сети она показала фото со своей шикарной свадьбы с Анылом Гюлером, с которым обручилась полгода назад.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/anilguler_
Даже в непростое коронавирусное время влюбленные смогли организовать пышный праздник, при этом соблюсти все меры предосторожности.
Невеста в сверкающем платье с открытом плечом и в нежной, легкой, но длинной фате выглядела потрясающе.
«Мы объединили наши жизни с Анылом, — написала счастливая новоиспеченная жена. — Спасибо всем нашим родным и друзьям, что побывали на нашей свадьбе и не оставили нас одних в этот счастливый день. Спасибо моим поклонникам за теплые поздравления».
Вечеринка длилась до поздней ночи. На празднике кроме близких были и коллеги невесты по сериалу «Мои братья», который сейчас показывает в Турции отличные рейтинги.
Фото и видео: Instagram, кадры сериала «Великолепный век»
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