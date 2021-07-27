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27-летняя звезда «Великолепного века» Гезде Туркер вышла замуж

Актриса, прославившаяся в 20 лет после съемок в популярном сериале, поделилась с поклонниками фотографиями с пышного торжества.
27-летняя звезда «Великолепного века» Гезде Туркер вышла замуж

Гезде Туркер снималась в четвертом сезоне любимого миллионами зрителей сериала «Великолепный век». После участия в проекте она стала по-настоящему известной, несмотря на юный возраст. Сейчас карьера актрисы идет в гору. Удачно складывается и ее личная жизнь.

В личном блоге в Сети она показала фото со своей шикарной свадьбы с Анылом Гюлером, с которым обручилась полгода назад.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гезде Туркер и Аныл Гюлер

Фото: www.instagram.com/anilguler_

Даже в непростое коронавирусное время влюбленные смогли организовать пышный праздник, при этом соблюсти все меры предосторожности.

Невеста в сверкающем платье с открытом плечом и в нежной, легкой, но длинной фате выглядела потрясающе.

«Мы объединили наши жизни с Анылом, — написала счастливая новоиспеченная жена. — Спасибо всем нашим родным и друзьям, что побывали на нашей свадьбе и не оставили нас одних в этот счастливый день. Спасибо моим поклонникам за теплые поздравления».

Вечеринка длилась до поздней ночи. На празднике кроме близких были и коллеги невесты по сериалу «Мои братья», который сейчас показывает в Турции отличные рейтинги.

Фото и видео: Instagram, кадры сериала «Великолепный век»

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