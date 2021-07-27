27-летняя звезда «Великолепного века» Гезде Туркер вышла замуж

Гезде Туркер снималась в четвертом сезоне любимого миллионами зрителей сериала «Великолепный век». После участия в проекте она стала по-настоящему известной, несмотря на юный возраст. Сейчас карьера актрисы идет в гору. Удачно складывается и ее личная жизнь.

В личном блоге в Сети она показала фото со своей шикарной свадьбы с Анылом Гюлером, с которым обручилась полгода назад.