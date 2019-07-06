27-летняя Юлия Хлынина встречается с бизнесменом из списка Forbes

Известно, что ранее Юлия Хлынина, знакомая зрителям по сериалам «Звоните ДиКаприо!» и «Закон каменных джунглей», встречалась с коллегой Егором Корешковым. Об отношениях пары стало известно в 2017 году, а спустя несколько месяцев после начала романа Юлия получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Позднее внимательные поклонники заметили, что Юлия перестала носить то самое кольцо, а в свете уже бывшие возлюбленные стали появляться по отдельности.