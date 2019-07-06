27-летняя Юлия Хлынина встречается с бизнесменом из списка Forbes

27-летняя звезда театра и кино Юлия Хлынина не афиширует личную жизнь, однако несколько часов назад актриса рассекретила своего возлюбленного, 29-летнего бизнесмена, инвестиционного директора Mail.ru Group Алексея Милевского: «Беру Forbes. Дерипаска там обычное дело.. Но вдруг вижу и своего молодого человека.. В списке молодых и перспективных до 30 лет! Гордо)».
Известно, что ранее Юлия Хлынина, знакомая зрителям по сериалам «Звоните ДиКаприо!» и «Закон каменных джунглей», встречалась с коллегой Егором Корешковым. Об отношениях пары стало известно в 2017 году, а спустя несколько месяцев после начала романа Юлия получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Позднее внимательные поклонники заметили, что Юлия перестала носить то самое кольцо, а в свете уже бывшие возлюбленные стали появляться по отдельности.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Роман Суходеев/Starface
Видео: Instagram
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