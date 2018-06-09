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27-летняя принцесса Евгения Йоркская выходит замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

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Стали известны подробности бракосочетания двоюродной сестры принцев Уильяма и Гарри.

12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится церемония бракосочетания принцессы Евгении Йоркской и ее возлюбленного Джека Бруксбэнка. Эта свадьба станет вторым по значимости светским событием Великобритании после свадьбы принца Гарри, прошедшей 19 мая.

Известно, что младшей внучке королевы Елизаветы и двоюродной сестре принцев Уильяма и Гарри не требуется запрашивать королевское согласие на брак. По традиции, согласие королевы требуется лишь первым шести претендентам на трон, а на сегодняшний день принцесса Евгения является девятой в очереди на престол.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении

Западные СМИ отмечают, что на церемонии соберутся все представители британской королевской семьи: королева Елизавета с принцем Филиппом, принц Чарльз и герцогиня Корнуэльская Камилла, принцы Уильям и Гарри с супругами. Известно, что Сара Фергюсон, мама невесты, бывшая супруга принца Эндрю герцогиня Йоркская, также включена в список почетных гостей. Отмечается, что супругу принцессы Евгении не будет пожалован герцогский титул. Об этом сообщил отец невесты принц Эндрю.

Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк встречаются с 2010 года. Пара познакомилась на горнолыжном курорте Вербье, куда Евгения приехала отдохнуть, а Джек — поработать. СМИ назвали этот роман «сказкой Золушки наоборот», где принцесса полюбила простого официанта. О помолвке 27-летней принцессы Евгении и ее 31-летнего избранника стало известно в январе текущего года.

Фото: Andrew Parsons, Planet Photos, Wiese/face to face, Rota, Stephen Lock, I-Images/Globallookpress

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