27-летняя принцесса Евгения Йоркская выходит замуж

12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится церемония бракосочетания принцессы Евгении Йоркской и ее возлюбленного Джека Бруксбэнка. Эта свадьба станет вторым по значимости светским событием Великобритании после свадьбы принца Гарри, прошедшей 19 мая.
Известно, что младшей внучке королевы Елизаветы и двоюродной сестре принцев Уильяма и Гарри не требуется запрашивать королевское согласие на брак. По традиции, согласие королевы требуется лишь первым шести претендентам на трон, а на сегодняшний день принцесса Евгения является девятой в очереди на престол.
Западные СМИ отмечают, что на церемонии соберутся все представители британской королевской семьи: королева Елизавета с принцем Филиппом, принц Чарльз и герцогиня Корнуэльская Камилла, принцы Уильям и Гарри с супругами. Известно, что Сара Фергюсон, мама невесты, бывшая супруга принца Эндрю герцогиня Йоркская, также включена в список почетных гостей. Отмечается, что супругу принцессы Евгении не будет пожалован герцогский титул. Об этом сообщил отец невесты принц Эндрю.
Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк встречаются с 2010 года. Пара познакомилась на горнолыжном курорте Вербье, куда Евгения приехала отдохнуть, а Джек — поработать. СМИ назвали этот роман «сказкой Золушки наоборот», где принцесса полюбила простого официанта. О помолвке 27-летней принцессы Евгении и ее 31-летнего избранника стало известно в январе текущего года.
Фото: Andrew Parsons, Planet Photos, Wiese/face to face, Rota, Stephen Lock, I-Images/Globallookpress