27-летняя принцесса Евгения Йоркская выходит замуж

12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится церемония бракосочетания принцессы Евгении Йоркской и ее возлюбленного Джека Бруксбэнка. Эта свадьба станет вторым по значимости светским событием Великобритании после свадьбы принца Гарри, прошедшей 19 мая.

Известно, что младшей внучке королевы Елизаветы и двоюродной сестре принцев Уильяма и Гарри не требуется запрашивать королевское согласие на брак. По традиции, согласие королевы требуется лишь первым шести претендентам на трон, а на сегодняшний день принцесса Евгения является девятой в очереди на престол.