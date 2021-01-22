27-летняя певица Mary Gu рассказала о пережитом насилии: «Избивал и жил за мой счет»

27-летняя певица Мария Гусарова, известная как Mary Gu, признлась в эфире шоу, что не всегда была счастлива в личной. С 2018 года она замужем за музыкантом Дмитрием Богоявленским. Но, несмотря на то, что молодой человек ей сразу понравился, она долго не решалась подпустить его к себе. Оказалось, что до встречи с будущим супругом Мария пережила насилие со стороны парня, с которым встречалась.

«Он поднимал на меня руку с самого начала. Мог головой об стену ударить... Многие проходят такие истории в молодости. Просто терпят. Ктобы знал, что меня держало рядом с ним? Он меня бил и даже жил за мой счет какое-то время», — разоткровенничалась певица в эфире «Откройте, Давид!».

Мария рассказала, что во время знакомства с Дмитрием еще была в отношениях с тираном. Но именно будущий муж помог ей набраться сил и расстаться с абьюзером. «Этот человек для меня просто умер», — говорит она.