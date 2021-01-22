27-летняя певица Mary Gu рассказала о пережитом насилии: «Избивал и жил за мой счет»
Фото: www.instagram.com/mary___gu/
27-летняя певица Мария Гусарова, известная как Mary Gu, признлась в эфире шоу, что не всегда была счастлива в личной. С 2018 года она замужем за музыкантом Дмитрием Богоявленским. Но, несмотря на то, что молодой человек ей сразу понравился, она долго не решалась подпустить его к себе. Оказалось, что до встречи с будущим супругом Мария пережила насилие со стороны парня, с которым встречалась.
«Он поднимал на меня руку с самого начала. Мог головой об стену ударить... Многие проходят такие истории в молодости. Просто терпят. Ктобы знал, что меня держало рядом с ним? Он меня бил и даже жил за мой счет какое-то время», — разоткровенничалась певица в эфире «Откройте, Давид!».
Мария рассказала, что во время знакомства с Дмитрием еще была в отношениях с тираном. Но именно будущий муж помог ей набраться сил и расстаться с абьюзером. «Этот человек для меня просто умер», — говорит она.
В отношениях с Дмитрием Мария на первых пора сама проявляла инициативу. «Первое свидание было прозаичным. Позвала его в кальяную. Несколько раз приглашала на встречи, а сама не приходила. Боялась», — говорит Mary Gu.
Свадьба Марии и Дмитрия состоялась почти три года назад. Пышного торжества не было, потому что Мария, работая тамадой в родной Самаре, насмотрелась на торжества. «Мне ужасно не нравились все эти деревенские свадьбы», — признается она.
Ради жены Дмитрий Богоявлениский оставил музыку (раньше он играл на барабанах на концертах Марии) и занялся продюсированием Марии.
Фото и видео: Instagram Mary Gu
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