27-летняя дочь Алены Яковлевой Мария Козакова сыграла свадьбу в Подмосковье
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Влюбленные предпочли ЗАГСу выездную регистрацию.
Одна из самых милых пар театра и кино - 27-летняя актриса Мария Козакова и 37-летний актер и музыкант Иван Замотаев - узаконили отношения. Свадьбу играли в Подмосковье. На камерное мероприятие были приглашены самые близкие. Новоиспеченная теща в восторге от зятя, поклонники пары поздравляют молодоженов в соцсетях. Фотографиями они пока решили не делиться.
Мария и Иван познакомились на кинофестивале в Ессентуках два года назад. У Ивана в прошлом уже было два брака, есть сын Дмитрий. Для Марии этот брак стал первым.
Фото и видео: Instagram/@mashakozakova/@kseniyavoevodina/@ivanzamotaev/@ayakovleva_official
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