27 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась милой фотографией с дочкой: «Кошечки встречают папу дома».

Алена Водонаева посвятила пост разводу: «Случилось то, о чем писали еще пол года назад. Мы подали на развод. Вчера. А в директе за это время сотни вопросов от подписчиц о том, как можно нормально общаться после развода. Мир состоит из закономерных цепочек, и мы не можем сетовать на то, что он "плохой", пока сами не можем цивилизованно обращаться со своей личной ( во всех смыслах слова) жизнью. Пока мы не научимся ценить тех, кого любили и разводиться (или уходить) цивилизованно, общество так и не поменяется, и мы будем довольствоваться тем что есть. Мир начинается с нас, милые. И так важно не просто лить грязь или даже молча уходить, как научиться поддерживать дружеские отношения с тем, с кем делили жизнь, постель и были счастливы. Только мудрые и воспитанные люди считают ниже своего достоинства уходить со скандалом, оставляя после себя шлейф помоев и грязи, который вечно полоскается "подружками" и общими знакомыми. А уж выдавать тайны некогда близких людей, которые доверились вам и дискредитировать тем самым свой выбор, слабая позиция. Особенно, если это был не просто близкий человек, а МУЖ. Поверьте мне, идеальных людей не существует, и у каждого имеются свои косяки, которые при желании можно перевернуть в любую неудобную сторону, уничтожив человека ( и себя) и тем самым открыть себя ворота в огромный гештальт и энергетическую яму. Если так хочется обсудить "плохого мужа", посплетничайте с подругой на кухне, а не в интернете и уж точно не у Малахова ( падая при этом с кресла, например). Да. Мы подали заявление на развод, и пошли после этого в ресторан обедать. Нас разведут уже 30 июля, и не смотря ни на что, мы желаем друг другу только одного — счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо».