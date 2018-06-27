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27 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Миллы Йовович

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Милла Йовович показала красавицу-дочь. Юлия Савичева и Ольга Бузова— свои детские фотографии. Отметившая 35-летие Алсу похвасталась тортом от «самого лучшего свекра на свете».

Муж и сын Полины Гагариной расстроены проигрышем Германии в ЧМ — 2018. Любовь Толкалина тоже решила поболеть и подготовилась основательно: «Да! вот так с недавних пор принято летать в самолете! А что зря время терять? целых 8 часов! я прилетела в Москву!!!! йоу! и собираюсь пойти вдоволь накричаться за Сербию! К Универу ! кто со мной? начало в 21.00! Бразилия- Сербия!»

Наташа Королева расстроена решением суда: «Мама а ты верила и надеялась!!! Ну ничего прорвёмся!!!! 15 июня 2018 года Верховный Суд Украины вынес решение, которым отказал в удовлетворении кассационной жалобы Порывай Н.В на решения Окружного административного суда города Киева и Киевского апелляционного административного суда об отказе в признании противоправным запрета на въезд в Украину. Решение вынесено Верховным Судом в предварительном судебном заседании без вызова представителей сторон.Верховный суд проигнорировал доводы адвокатов Порывай Н. В. о нарушении Службой безопасности Украины порядка сбора доказательств и порядка принятия решения о запрете певице въезда в Украину. Фактически, Верховный Суд уклонился от рассмотрения дела по существу, оставив без ответа вопрос о наличии правовых оснований для запрета въезда в Украину.Поскольку решение Верховного Суда не подлежит обжалованию, дальнейшие действия по восстановлению нарушенных прав Порывай Н. В. возможны только путем обжалования действий судебной системы в Европейский суд по правам человека».

В блоге Виктории Дайнеко обсуждают ее новый «союз»:

Екатерина Андреева предложила восстановить справедливость: «Мужчине самое место на кухне — они с этими кухонными делишками справляются прекрасно. Все-то у них по полочкам разложено, баночки под каждый продукт приготовлены. Поварята построены и на них порыкивают время от времени, а женщина только мяукнуть сможет-рычать не красиво для ПРЕКРАСНЫХ, а без рыка @angelotreno на кухне ничего работать не будет. Нееее, туда их, туда — любимыыыых.То есть один из трех столпов мироустройства серьезно пошатнулся и Kuche надо отдавать сильному полу, пусть кашеварят — все лучше, чем пить и драться на улицах. А вот Кinder und Kirche — дела общие. И детей воспитывать и верить в лучшее надо вместе».

Мария Шумакова занялась боксом. Стас Костюшкин удивил фанатов:

Лолита Милявская показала архивные фото:

Фото: instagram

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