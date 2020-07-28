27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Максим Галкин опубликовал веселое селфи: «Что-то давно я вас не баловал самолюбованием #раскаталгубу».
Настя Ивлеева намекнула, что может вернуться в шоу «Орел и Решка»: «Ради прикола, отвечая на вопрос подписчика "не хочешь вернуться на решку", сказала в шутливой форме, что если пост со мной на аккаунте пятнице соберет пол миллиона (500 тыс.) комментариев с #настюшкуврешку, я пойду на сезон. Кто же знал, что наберет».
Юлия Ковальчук рассказала о семейной романтике: «Просто были приглашены доченькой на ужин) кайф».
Ирина Салтыкова показала задорное селфи: «Сочи, только с самолета))) Ура!!!»
Алексей Чадов сделал стильное фото с сыном.
Певица Слава похвасталась красоткой-дочкой: «Мой котик готовится к чему-то очень волнительному и важному! Как вы думаете, к чему???»
Катя Лель тоже показала фото с дочерью: «Шикарного настроения!»
Криштиану Роналду похвастался фотографией с женой и детьми: «Семья чемпиона! Ничего не бывает лучше, чем отмечать победы с любимыми людьми».
Филипп Киркоров опубликовал в блоге дочери — Аллы-Виктории — ее фото в образе русалки.
Юлия Савичева рассказала об отношениях дочери с водой: «Многие спорят о том, в каком возрасте нужно приучать детей к воде и плаванию? Кто-то активно борется за то, что уже с рождения их можно допускать к воде, а кто-то затягивает до подросткового возраста. Все, что касается воспитания детей, индивидуально для каждого. Я например научилась плавать лет в 11-12. Считаю, что рано приучать детей к бассейнам или водоемам на первых месяцах жизни. У нас Аня по гороскопу рак, и она обожает воду. Мы начали разрешать мочить ножки в теплой воде в 9 месяцев. Когда она стала чуть старше, начали пробовать опускать под надзором в детский (не глубокий бассейн) лягушатник. Сначала, был страх и волнение, но со временем дочка привыкла. Сейчас ей три, она уже во всю плавает в своем надувном жилете и с разбега прыгает в общий бассейн. Мы с Аршиновым тщательно следим за ее плаванием и объясняем: "Если начнешь тонуть, нам придется тебя спасать". Аня понимает, что вода может быть опасной, и к ней нужно относится с аккуратностью. К большой воде мы пока не готовы. Однажды, когда мы всей семьей были у реки, в которой водятся раки, была возможность зайти в воду. Аня со словами: "Я не хочу, я боюсь" отказалась заходить в речку. Заставлять, конечно же, мы не стали».
Елена Валюшкина показала фото с яркой дочерью и показала, как менялась сама:
Кирилл Сафонов поздравил взрослую красавицу-дочь: «Любовь моя! Ты, наверно, еще спишь, а папа вот уже давно сидит и вспоминает тот 1994 год и благодарит судьбу за каждую минуту. Как же ты хорошеешь с каждым годом, доченька! Горжусь тобой! Люблю тебя! Всегда рядом!»
Фото и видео: Instagram / @maxgalkinru / @juliakovalchuk / @irinasaltykova_official / @alexeychadovofficial / @katyalelofficial / @cristiano / @allavictoriyakirkorova / @yuliasavicheva / @elena_valushkina / @kirill_safonov / @agentgirl / @nastya_slava
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