27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катя Лель тоже показала фото с дочерью: «Шикарного настроения!»

Криштиану Роналду похвастался фотографией с женой и детьми: «Семья чемпиона! Ничего не бывает лучше, чем отмечать победы с любимыми людьми».

Филипп Киркоров опубликовал в блоге дочери — Аллы-Виктории — ее фото в образе русалки.

Юлия Савичева рассказала об отношениях дочери с водой: «Многие спорят о том, в каком возрасте нужно приучать детей к воде и плаванию? Кто-то активно борется за то, что уже с рождения их можно допускать к воде, а кто-то затягивает до подросткового возраста. Все, что касается воспитания детей, индивидуально для каждого. Я например научилась плавать лет в 11-12. Считаю, что рано приучать детей к бассейнам или водоемам на первых месяцах жизни. У нас Аня по гороскопу рак, и она обожает воду. Мы начали разрешать мочить ножки в теплой воде в 9 месяцев. Когда она стала чуть старше, начали пробовать опускать под надзором в детский (не глубокий бассейн) лягушатник. Сначала, был страх и волнение, но со временем дочка привыкла. Сейчас ей три, она уже во всю плавает в своем надувном жилете и с разбега прыгает в общий бассейн. Мы с Аршиновым тщательно следим за ее плаванием и объясняем: "Если начнешь тонуть, нам придется тебя спасать". Аня понимает, что вода может быть опасной, и к ней нужно относится с аккуратностью. К большой воде мы пока не готовы. Однажды, когда мы всей семьей были у реки, в которой водятся раки, была возможность зайти в воду. Аня со словами: "Я не хочу, я боюсь" отказалась заходить в речку. Заставлять, конечно же, мы не стали».

Елена Валюшкина показала фото с яркой дочерью и показала, как менялась сама: