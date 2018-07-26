27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Море внутри )», — дочь Алены Хмельницкой все больше похожа на маму. Лариса Гузеева показала старшую дочь и ее игрушки: «Я сохранила Лёлькины игрушки и очень счастлива, а вот игрушки сына все раздала, ну почти - очень жалею. А вы?»

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Никита Пресняков и Алена Краснова празднуют первую годовщину свадьбы.

Софи Кальчева сфотографировалась с восковой фигурой сына Майкла Джексона: «Сказал что я красивая!!! И что он редко делает фото!!! Блин так приятно!!!!!! Прикоснулась к сыну моего любимого Майкла!!!! Походу всё только начинается!!! Энергия добра и позитива то что я люблю !!! Ииииииии!!!!!#Brendon Howard Michael Jackson’s son Красавчик», — шутит она.

Фото и видео: instagram