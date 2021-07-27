27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дарья Мельникова поделилась селфи с танцевальной тренировки на каблуках.
Наталья Подольская поделилась трогательной семейной фотографией, на котором ее младший сын Ваня на руках у папы, Владимира Преснякова.
Ксения Бородина показала шикарные длинные волосы старшей дочери, и рассказала историю из детства – уговорила бабушку сделать каре.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @seryabkina
Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом в Греции и дразнит поклонников эффектным розовым купальником.
Агата Муцениеце с детьми отдыхает в Юрмале, где они гуляют под дождем.
Эвелина Бледанс вступилась за детей с ограниченными возможностями после неприятной истории в Петербурге и поделилась кадрами, как ее особенный сын Семен гуляет со своими друзьями.
Виктория Боня поделилась селфи, на котором показала свою фигуру без фотошопа и «со всеми изъянами».
Ольга Серябкина оставила на память в своем Instagram яркие летние селфи – она проводит время в Подмосковье.
Лиана Шульгина опубликовала эффектный кадр с букетом цветов на Патриарших, а Анна Заворотнюк, сидя на карантине, выложила эффектное селфи – «совсем ничего не хочется выкладывать».
Мирослава Дума поделилась кадром из отпуска – на отдыхе она проводит время в элегантных и женственных платьях сочных и глубоких оттенков.
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой, Агаты Муцениеце, Виктории Бони, Ольги Серябкиной, Лианы Шульгиной, Анны Заворотнюк, Мирославы Думы, Эвелины Бледанс, Анастасии Волочковой, Ксении Бородиной, Натальи Подольской
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