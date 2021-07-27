27 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня поделилась селфи, на котором показала свою фигуру без фотошопа и «со всеми изъянами».

Ольга Серябкина оставила на память в своем Instagram яркие летние селфи – она проводит время в Подмосковье.

Лиана Шульгина опубликовала эффектный кадр с букетом цветов на Патриарших, а Анна Заворотнюк, сидя на карантине, выложила эффектное селфи – «совсем ничего не хочется выкладывать».

Мирослава Дума поделилась кадром из отпуска – на отдыхе она проводит время в элегантных и женственных платьях сочных и глубоких оттенков.