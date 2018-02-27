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27 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Кристины Асмус
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Захарова показала фото из зала: «Первая тренировка после большого перерыва. Сколько удовольствия!!» Синди Кроуфорд тоже показала фото с тренировки. Наталья Ионова показала йога-камасутру с мужем: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир)». А Настя Каменских, кажется, снова похудела.

Екатерина Стриженова поделилась милым видео с мужем:

Певица МакSим показала домашнее видео: «Да, я Человек-Праздник».

Нонна Гришаева напугала фанатов видеороликом из больницы:

Дмитрий Маликов спустился в метро:

Инна Маликова и певица Елка поучаствовали в флешмобе по мотивам показов Gucci.

Полина Гагарина публично восхитилась нашей чемпионкой:

Кристина Асмус встретила «свою Зиту» — актрису Дарью Мельникову. Та, в свою очередь, поделилась трогательной фотографией с сыном: «...и запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве». Екатерина Андреева тоже насладилась закатом: «Вечерело... И мысли проносились мимо острова мечты, не затрагивая сознание... Покой и воля, ветер и закат».

А Максим Галкин опубликовал «сказочное» фото детишек:

Фото: instagram

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