27 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Елена Захарова показала фото из зала: «Первая тренировка после большого перерыва. Сколько удовольствия!!» Синди Кроуфорд тоже показала фото с тренировки. Наталья Ионова показала йога-камасутру с мужем: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир)». А Настя Каменских, кажется, снова похудела.
Екатерина Стриженова поделилась милым видео с мужем:
Певица МакSим показала домашнее видео: «Да, я Человек-Праздник».
Нонна Гришаева напугала фанатов видеороликом из больницы:
Дмитрий Маликов спустился в метро:
Инна Маликова и певица Елка поучаствовали в флешмобе по мотивам показов Gucci.
Полина Гагарина публично восхитилась нашей чемпионкой:
Кристина Асмус встретила «свою Зиту» — актрису Дарью Мельникову. Та, в свою очередь, поделилась трогательной фотографией с сыном: «...и запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве». Екатерина Андреева тоже насладилась закатом: «Вечерело... И мысли проносились мимо острова мечты, не затрагивая сознание... Покой и воля, ветер и закат».
А Максим Галкин опубликовал «сказочное» фото детишек:
Фото: instagram