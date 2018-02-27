27 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Кристина Асмус встретила «свою Зиту» — актрису Дарью Мельникову. Та, в свою очередь, поделилась трогательной фотографией с сыном: «...и запомни, сын мой! У каждого уважающего себя блогера должен быть пост из отпуска с закатом, а иначе аудитория не поймет тебя и отвернется от тебя. И не ставь фильтров понапрасну, они тебе еще пригодятся в Москве». Екатерина Андреева тоже насладилась закатом: «Вечерело... И мысли проносились мимо острова мечты, не затрагивая сознание... Покой и воля, ветер и закат».

А Максим Галкин опубликовал «сказочное» фото детишек: