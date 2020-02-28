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27 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Орловой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Орлова показала провокационное фото с супругой Андрея Малахова. «Масленица началась нетрадиционно! #андрюшапрости», — шутит она.

Максим Виторган и Сергей Бурунов отправились в Волгоград на съемки «Письма победы».

Алена Водонаева опубликовала «самое красивое фото» в своем Instagram.

Коллеги и друзья поздравляют Сосо Павлиашвили с выходом винилового альбома. «Супер песни!!!», — восхитилась актриса Дарья Сагалова.

Ирина Слуцкая показала фото со всеми своими детьми.

Мэрилин Керро частично показала лицо дочки.

Светлана Лобода модничает в Париже.

Дарья Повереннова тоже опубликовала фото из путешествия:

«В окружении тигров. Почему? Рассказываю. Оказались мы волею случая в городе Люцерн, в одном из красивейших городов Швейцарии, расположенном на берегу живописного Фирвальдштеттского озера. А в городе проходит ежегодный карнавал! Длится он аж 6 дней, второй по размаху карнавал Швейцарии (после Базельского) и один из самых веселых уличных фестивалей Европы. Он традиционно приурочен к проводам зимы, его еще называют Швейцарской Масленицей. Толпы ряженых людей, от мала до велика; разнообразные уличные оркестры; движущиеся платформы, неимоверных размеров и разнообразных конструкций. Кстати, этот карнавал один из самых старых в Европе, традиция его проведения восходит к 15 веку. Вообще, в Люцерне несколько старинных достопримечательностей. К примеру, часовенный мост. Его длина составляет около 204 метров, а сам крытый деревянный мост был построен в 1333 году и признан одним из старейших в Европе. Недалеко от него находится еще один деревянный "мельничный мост", построенный в 1408 г. Гуляя по старинным улочкам, крайне легко представить себе, что ты оказался в сказке братьев Гримм: пряничные домики, расписанные художниками, так и манят заглянуть внутрь. Наблюдая за карнавалом, слушая разнообразные уличные оркестры, удивляясь фантазии и креативности швейцарцев, я все думала: а почему же у нас нет такой традиции, как карнавальные шествия?.. И знаете, какой вывод напросился: напрочь отбили желание народных шествий обязаловкой на демонстрациях в советское время! Я права? Или в чем причина, как вы думаете? Или это не наше, не русское в принципе?», — поделилась мыслями она.

Владимир Кузьмин похвастался фотографией с молодой женой и достижениями: «Я слишком удачлив в последнее время. Все получается. За 4 месяца — 70 песен!!! 70!!!»

Деми Мур — нестандартным нарядом: «A beautiful night with @harpersbazaarus in Paris».

Нонна Гришаева показала уже ставшее традиционным закулисное селфи: «Нонночка, работаем)) #съемки #мосфильм #ялюблюсвоюработу».

Фото и видео: instagram

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