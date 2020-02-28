27 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«В окружении тигров. Почему? Рассказываю. Оказались мы волею случая в городе Люцерн, в одном из красивейших городов Швейцарии, расположенном на берегу живописного Фирвальдштеттского озера. А в городе проходит ежегодный карнавал! Длится он аж 6 дней, второй по размаху карнавал Швейцарии (после Базельского) и один из самых веселых уличных фестивалей Европы. Он традиционно приурочен к проводам зимы, его еще называют Швейцарской Масленицей. Толпы ряженых людей, от мала до велика; разнообразные уличные оркестры; движущиеся платформы, неимоверных размеров и разнообразных конструкций. Кстати, этот карнавал один из самых старых в Европе, традиция его проведения восходит к 15 веку. Вообще, в Люцерне несколько старинных достопримечательностей. К примеру, часовенный мост. Его длина составляет около 204 метров, а сам крытый деревянный мост был построен в 1333 году и признан одним из старейших в Европе. Недалеко от него находится еще один деревянный "мельничный мост", построенный в 1408 г. Гуляя по старинным улочкам, крайне легко представить себе, что ты оказался в сказке братьев Гримм: пряничные домики, расписанные художниками, так и манят заглянуть внутрь. Наблюдая за карнавалом, слушая разнообразные уличные оркестры, удивляясь фантазии и креативности швейцарцев, я все думала: а почему же у нас нет такой традиции, как карнавальные шествия?.. И знаете, какой вывод напросился: напрочь отбили желание народных шествий обязаловкой на демонстрациях в советское время! Я права? Или в чем причина, как вы думаете? Или это не наше, не русское в принципе?», — поделилась мыслями она.

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