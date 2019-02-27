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27 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валерии

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Безруков похвастался дочкой-хозяюшкой (и, вероятно, ее мамой): «Вернулся с гастролей) а тут торт... для меня)))) с ягодами))))) От Хозяюшки))))»

Наталья Подольская похвасталась помощником-сыном: «Маму собрал и проводил ! Обещал лечь спать и друзей не собирать».

Нюша показала, как гуляет с ребенком. Евгений Плющенко опубликовал фото с семьей.

Светлана Зейналова похвасталась успехами «особенной» дочки: «Наше традиционное селфи из машины: красные носы желают всем хорошего утра и удачного дня! Мы почти победили насморк и... (барабанная дробь) скинули почти 5 кг! Бедный ребёнок второй месяц на строгой диете! Еще чуть чуть и будем просто как Анджелина Джоли!»

Иосиф Пригожин провел время с женой и взрослой дочерью в Париже: «Папина гордость. Прилетела к @valeriya на концерт в Париж и снова улетела на учебу в Женеву».

Игорь Николаев показал забавное видео со своей малышкой: «Чего-чего, а акул у нас хватает!) Спасибо моей старшей дочке и сестре Вероники Юле за бесценный подарок - коллекцию акул!»

Филипп Киркоров поддержал Максима Галкина и Аллу Пугачеву на съемках: «Ну вот и «secret mission”, которая сорвала меня с Гастролей по Дальнему Востоку всего на один день- отсняли на ПЕРВОМ КАНАЛЕ @1tv потрясающую программу «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» у МАКСИМА ГАЛКИНА @maxgalkinru ,посвящённую Юбилею нашей АЛЛЫ @alla_orfey . Не пропустите эфир 13 апреля на Первом Канале, а я возвращаюсь на Дальний Восток».

Дима Билан рассказал о своем состоянии:

Все окееей !!! Завтра будет информация по туру #планетабилан и вас ждут больше хорошие новости чем наоборот ))) ! А пока продолжу повествовать, как проходит реабилитация после операции и вживления пластины и шурупов в лодыжку левой ноги ! Пока локейшн однообразный , лежу , занимаюсь ЛФК и кушаю в постели !!! Решил таки показывать вам и оборотную сторону медали популярности и типа «легонькой» концертно- «глянцевой» жизни ! Я благодарю вас за поддержку и понимание ,друзья , очень мотивирует к выздоровлению и уже куча идей !!! Но каково было моё удивление , когда встречал комментарии о том ,что якобы я Решил пропиариться на собственном здоровье 😳🤯 алллё вы правда , всерьёз ????!!!! В воскресенье выпускаю первый влог в инста тв 📺 , посмотрите )) а сейчас спатки ) все будет хорошо !!! 🤞🏼🙏🏼 #билан #димабилан #vlog #скоро

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Анна Семенович показала как выглядит без укладки и макияжа: «Я счастлива! Никакой косметик, полный Релакс, Море и Любовь».

Любовь Толкалина обиделась на комментарии к своему посту о йоге: «Нуууу.... прекрасные мои... последнее видео доказало, что показывать вам можно только про "девочки и цветочки"..... а комментарии к более забористому лучше отключать заранее.... иначе многие теряют самообладание и падают в обморок словами....»

Алла Михеева показала видео из зала:

Синди Кроуфорд тоже опубликовала фитнес-видео:

Taking it outside today with @sarahperla1! More on stories 💪🏼 #lifeisaworkout

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Заметно похорошевшая после рождения ребенка Джорджина Родригес показала нежное селфи с мужем.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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