27 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Безруков похвастался дочкой-хозяюшкой (и, вероятно, ее мамой): «Вернулся с гастролей) а тут торт... для меня)))) с ягодами))))) От Хозяюшки))))»

Наталья Подольская похвасталась помощником-сыном: «Маму собрал и проводил ! Обещал лечь спать и друзей не собирать».

Нюша показала, как гуляет с ребенком. Евгений Плющенко опубликовал фото с семьей.

Светлана Зейналова похвасталась успехами «особенной» дочки: «Наше традиционное селфи из машины: красные носы желают всем хорошего утра и удачного дня! Мы почти победили насморк и... (барабанная дробь) скинули почти 5 кг! Бедный ребёнок второй месяц на строгой диете! Еще чуть чуть и будем просто как Анджелина Джоли!»

Иосиф Пригожин провел время с женой и взрослой дочерью в Париже: «Папина гордость. Прилетела к @valeriya на концерт в Париж и снова улетела на учебу в Женеву».

Игорь Николаев показал забавное видео со своей малышкой: «Чего-чего, а акул у нас хватает!) Спасибо моей старшей дочке и сестре Вероники Юле за бесценный подарок - коллекцию акул!»