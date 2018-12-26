27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Жуков собрал семью и поделился планами: «Это будут одни из самых лучших новогодних каникул и новый год, который мы проведем вместе, со всей нашей дружной семьей! Счастье есть...»

Невеста Тимати Анастасия Решетова намекнула: «Кто-то уже настроен на бешеные перемены в 19 ом.. 🙊»

Старший сын Александра Кержакова написал письмо Деду Морозу. Его бывшая жена Милана Тюльпанова наслаждается обществом младшего.

«Татушка» Юлия Волкова поздравила сына: