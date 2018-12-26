27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Маликов показал трогательное видео с сыном: «Этой жизнеутверждающей мелодией мы с Марком Дмитриевичем желаем Вам радостного нового года!»
Кристина Асмус поделилась уютом: «Кто съел печенье? 🍪🎄 Муж, дочь или собаки? 😝»
Юлия Ковальчук тоже показала свою елочку. А Дарья Мороз — дочку: «Моя новогодняя 💖».
Юлия Барановская спровоцировала слухи о новом возлюбленном:
Сергей Жуков собрал семью и поделился планами: «Это будут одни из самых лучших новогодних каникул и новый год, который мы проведем вместе, со всей нашей дружной семьей! Счастье есть...»
Невеста Тимати Анастасия Решетова намекнула: «Кто-то уже настроен на бешеные перемены в 19 ом.. 🙊»
Старший сын Александра Кержакова написал письмо Деду Морозу. Его бывшая жена Милана Тюльпанова наслаждается обществом младшего.
«Татушка» Юлия Волкова поздравила сына:
Любимое,мое,сокровище😘😘😘Сынуля,родной мой!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ🥳🎂🎉🎁🍾🎊🎈❤️🔥11 лет назад ты появился на свет,такой маленький,с большими карими глазками,такой красивый😍Спасибо,Боженьке,что ты выбрал меня!!!❤️🙏❤️Ты-моя гордость,моя радость,мое плечо!!! ❤️😍🙏Я желаю тебе крепкого здоровья,успехов и побед во всех начинаниях,верных и преданных друзей😘Оставайся таким же добрым,чутким,искренним,честным,настоящим,веселым,умным,успешным😍🔥🙏Мы все тебя очень любим ❤️Я очень горжусь тобой!!!🙏Ты-молодец,иди вперед и добивайся всего,о чем ты мечтаешь и чего хочешь,у тебя все получится🙏🙏🙏а я всегда рядом с тобой❤️❤️❤️Happy birthday my love,my sun,my everything @official_samiryasinov #самир #деньрождения #детимояжизнь
Кристина Орбакайте с дочкой сходили в театр: «Первое посещение Клавочки Большого Театра! Насладились любимым "Щелкунчиком"». Анна Седокова сделала селфи со старшей дочерью: «Мое сердечко».
Гуф обратился к китайской медицине. «Весь год провел как на иголках», — шутит он.
Лолита Милявская и Григорий Лепс сфотографировались вместе — они явно «на одной волне».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram