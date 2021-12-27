27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Сколько там дней до нового года?» — спрашивает Светлана Лобода, а к ней присоединяются, кажется, все звезды, выставляющие фотографии с елками, под елками или с другими праздничными атрибутами.

Так, телеведущая Жанна Бадоева поделилась смешным фото с дочерью, которая примерила рога оленя Рудольфа, популярного персонажа католического Рождества.

Анастасия Костенко вместе с детьми тоже уже готова к празднику. Девочки вместе поедают имбирные печенья, да и елка уже наряжена.

Топ-модель Хайди Клум отпраздновала Рождество и совсем не стремится покидать теплую постель, даже решила, что будет ходить по дому в… одном одеяле.