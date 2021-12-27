27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
«Сколько там дней до нового года?» — спрашивает Светлана Лобода, а к ней присоединяются, кажется, все звезды, выставляющие фотографии с елками, под елками или с другими праздничными атрибутами.
Так, телеведущая Жанна Бадоева поделилась смешным фото с дочерью, которая примерила рога оленя Рудольфа, популярного персонажа католического Рождества.
Анастасия Костенко вместе с детьми тоже уже готова к празднику. Девочки вместе поедают имбирные печенья, да и елка уже наряжена.
Топ-модель Хайди Клум отпраздновала Рождество и совсем не стремится покидать теплую постель, даже решила, что будет ходить по дому в… одном одеяле.
К празднику готовы и Анна Хилькевич с дочерью. Анна поделилась забавным «замерзшим» селфи в капюшонах. Мороз в новогоднюю ночь им точно будет не страшен.
Надеемся, что не замерзнет и Джаред Лето, который только что отпраздновал 50-летие и поделился горячим снимком с праздничным тортом. Кажется, что Джаред наконец-то раскрыл секрет своей молодости. Присмотритесь к его лицу. Ни морщинки, зато... красный краситель около рта подозрительно напоминает «эликсир молодости».
Певица Алсу «врывается красиво» в последнюю неделю 2021 года. Она дефилирует под музыку из «Лебединого озера» в шикарном белом платье с пышными рукавами, напоминая Царевну Лебедь. Дополняет элегантный образ прическа с голливудской волной и серьга-шандельер со множеством сияющих камней.
Теплыми фото из Дубая похвасталась певица Нюша, которая недавно родила сына. Певица продемонстрировала стройные ноги, а также новую коляску. Однако ни лицо, ни имя новорожденного она раскрывать пока что не торопится.
Ольга Бузова тоже разместила снимок из жарких стран. Ведущая выбрала фото в ярком тюрбане, чтобы рассказать о своих эмоциях после завершения реалити «Звезды в Африке». Ольга сама постаралась создать необычный тропический образ.
Звезда сериала «Чики» актриса Ирина Горбачева кардинально сменила имидж. Она поделилась видео, сделанным в процессе съемок, ради которых, по всей видимости, решилась на обесцвечивание бровей и блондинистые локоны.
Фигуристка Алина Загитова попробовала себя в роли репортера Первого канала. Девушка работала на чемпионате России по фигурному катанию. «Быть репортером и сопровождать участников на пути, который уже прошла сама, — невероятные ощущения для меня! Ведь в 2018 году именно победа на чемпионате России в Санкт-Петербурге привела меня к золоту на Олимпиаде», — поделилась переживаниями чемпионка.
А вот Ларису Рубальскую, похоже, захлестнула зависимость от телефона. Поэтесса поделилась селфи из лифта (очень классическим, по всем канонам соцсети) и пожаловалась, что всю жизнь уже проводит в телефоне.
Фото и видео: Instagram