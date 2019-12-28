27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Дмитрий Маликов сходил с красавицей-дочерью в театр: «Сходили со Стешей утром на щелкунчика! Марку пока рановато».
Полина Диброва наслаждается уютом: «Еще один вечер в теплой компании самых близких друзей. Утка получилась невероятно вкусная, рекомендую мариновать в соусе терияки с добавление чеснока. Индейка идеальна, замаринованная в горчице, соевом соусе, меде и чесноке. Все делаю "на глаз". Запекала три часа, температура 150-180 градусов. Ммммм.... все восхитились».
Бойфренд Светланы Бондарчук показал почти семейное новогоднее фото: «Веселая компания».
Никита Пресняков представил публике нового члена семьи: «Полгода думали завести Джуньке подругу) в итоге пришли к тому, что пока ей и мармориновая чихуахуа сойдет) назвали Фрида».
Джорджина Родригес флиртует с Криштиану Роналду:
«Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя особенным», — ответил он под совместным фото.
Настасья Самбурская продемонстрировала «горячий» образ.
Любовь Успенская поздравила дочь: «Сегодня один из самых счастливых дней. День Рождения моей дорогой, любимой, единственной, неповторимой дочери. Я счастлива от того, что ты рядом, что ты здорова, что ты улыбаешься! Будь всегда такой улыбчивой! С твоим днем, моя невероятная! Ты делаешь меня счастливой! Этот день мы решили отметить с размахом. Спасибо всем, кто сегодня с нами! Лучшие артисты нашей страны, самые близкие и любимые друзья».
Игорь Верник предстал в необычном образе: «Кошмар, под Новый год всюду очереди».
Иосиф Пригожин рассказал о внезапной любви к спорту: «Прямо прихватило. В таком наряде я еще не бегал. ) в гостях у тещи».
Анфиса Чехова рассказала о своем идеальном Рождестве: «Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА. Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу. По-моему, это моё самоё лучшее рождество».
Ирина Слуцкая подвела итоги года: «Мой главный подарок 2019 года! Итоги. Начало положено! Ёлку нарядили, мандарины купили! Теперь заканчиваем все дела и готовимся подводить итоги уходящего года. С приходом каждого Нового Года этот праздник становится для нашей семьи всё теплее и уютнее! Ведь наши ряды растут! В 2019 году у нас появилось маленькое чудо(настоящее предновогоднее) — наша маленькая Кира. Не могу сказать, что испытала разницу между родами в 28 и 40 лет. Сам процесс прошел спокойно, без эксцессов. Думаю, у меня только укрепилось чувство осознанности и желание оставить нашу с супругом радость при себе, не распространяться о своем маленьком счастье. А так, Кира — самый обычный здоровый ребенок: не слишком активная, и не слишком крикливая. (Самые лучшие качества для третьего ребенка)».
Фото и видео: instagram
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