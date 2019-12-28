27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова рассказала о своем идеальном Рождестве: «Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА. Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу. По-моему, это моё самоё лучшее рождество».

Ирина Слуцкая подвела итоги года: «Мой главный подарок 2019 года! Итоги. Начало положено! Ёлку нарядили, мандарины купили! Теперь заканчиваем все дела и готовимся подводить итоги уходящего года. С приходом каждого Нового Года этот праздник становится для нашей семьи всё теплее и уютнее! Ведь наши ряды растут! В 2019 году у нас появилось маленькое чудо(настоящее предновогоднее) — наша маленькая Кира. Не могу сказать, что испытала разницу между родами в 28 и 40 лет. Сам процесс прошел спокойно, без эксцессов. Думаю, у меня только укрепилось чувство осознанности и желание оставить нашу с супругом радость при себе, не распространяться о своем маленьком счастье. А так, Кира — самый обычный здоровый ребенок: не слишком активная, и не слишком крикливая. (Самые лучшие качества для третьего ребенка)».