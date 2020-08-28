27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Светлана Бондарчук показала летнее фото, которое хочется рассматривать.
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского поделилась радостью: «Я сейчас еду подписывать вместе с папой договор с институтом. Такое ощущение, что кровью подписывать, а душа моя, не моя с этого дня на 4 года. Делюсь с вами красивыми и немногочисленными воспоминаниями этого лета. Ибо ближайшие 4 года вы будете видеть у меня в постах и историях: краски, мольберты, наброски и иногда мое испачканное лицо)))»
Агата Муцениеце показала архивное фото: «Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде что ты оттуда все таки можешь прочитать.. Наверное в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. но если честно, всегда чувствую что ты рядышком.. всегда и навсегда.. помню и люблю! С днем Рождения!!! Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду - это наше самое большое сокровище!»
Евгений Папунаишвили поделился нежностью: «Каждый день созваниваемся по видео связи, но уже хочется потискать и зацеловать свою девочку».
Сальма Хайек - тоже:
Анна Хилькевич показала фото с коллегой: «Решили отметить День Российского Кино в сауне. Попарю @molokhovskaya как следует за все ее главные роли! С профессиональным праздником, дорогие коллеги!!!»
Мария Миронова показала, как ей делают сложный грим: «С Днем кино, дорогие, имеющие отношение да поймут!»
Мария Машкова поделилась радостью:
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Я всегда терялась, когда меня спрашивали про любимую роль, а теперь я точно знаю, что это Света из сериала Света С Того Света. Интересно, что это произошло на сьемках именно второго сезона. Просто с нами был настоящий... космос... я была счастлива каждую секунду. Спасибо невероятной группе. Ещё пару сцен и мы закончим съемки-тоже вполне себе символично: в день кино! Говорю же, космос! Вселенная обещает показать в этом году на канале ТНТ. #слушайтеэнергиюоткройтеськосмосу🙌🏼 #👩🦽
Александр Ревва поделился кадром со съемок: «Сынок в папу пошёл... Наша киносемья поздравляет всех с Днем Кино!!!»
Владимир Винокур встретился с давним другом: «Лев заехал на репетицию! Давно не виделись! #владимирвинокур #левлещенко #50летдружбы».
Маргарита Симоньян поделилась рецептом:
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Вареный язык мы любим запекать с хреном. ⠀ Отвариваем язык с луком, сельдереем и морковью. ⠀ Добавляем соль, перец душистый и горошек перца. ⠀ Отваренный язык тонко режем и укладываем на противень. ⠀ Смешиваем сметану с хреном 50/50. Смазываем этой смесью язык. ⠀ Нагреваем духовку до 180 градусов и отправляем туда язык — буквально на пару минут, чтобы он прогрелся и пропитался смесью. ⠀ Приятного аппетита:) ⠀ #воскресныйужин
Борис Корчевников показал очаровательное фото с кроликом: «А Малыш уже не малыш».
Кристина Асмус удивила ярким образом: «Мы с обалденными @psykero1477 и @trodriguezzz ведём новое шоу на ТНТ "Золото Геленджика"!»
Фото и видео: Instagram /@a030aa /@welcometomaria /@agataagata /@e_papunaishvili /@annakhilkevich /@mariya_mironova_actress /@arthurpirozhkov /@vladimir_vinokur /@b.korchevnikov /@asmuskristina /@salmahayek /@ _m_simonyan /@mashamashkova_official
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