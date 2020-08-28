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27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Светланы Бондарчук

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Бондарчук показала летнее фото, которое хочется рассматривать.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского поделилась радостью: «Я сейчас еду подписывать вместе с папой договор с институтом. Такое ощущение, что кровью подписывать, а душа моя, не моя с этого дня на 4 года. Делюсь с вами красивыми и немногочисленными воспоминаниями этого лета. Ибо ближайшие 4 года вы будете видеть у меня в постах и историях: краски, мольберты, наброски и иногда мое испачканное лицо)))»

Агата Муцениеце показала архивное фото: «Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде что ты оттуда все таки можешь прочитать.. Наверное в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. но если честно, всегда чувствую что ты рядышком.. всегда и навсегда.. помню и люблю! С днем Рождения!!! Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду - это наше самое большое сокровище!»

Евгений Папунаишвили поделился нежностью: «Каждый день созваниваемся по видео связи, но уже хочется потискать и зацеловать свою девочку».

Сальма Хайек - тоже:

Анна Хилькевич показала фото с коллегой: «Решили отметить День Российского Кино в сауне. Попарю @molokhovskaya как следует за все ее главные роли! С профессиональным праздником, дорогие коллеги!!!»

Мария Миронова показала, как ей делают сложный грим: «С Днем кино, дорогие, имеющие отношение да поймут!»

Мария Машкова поделилась радостью:

Александр Ревва поделился кадром со съемок: «Сынок в папу пошёл... Наша киносемья поздравляет всех с Днем Кино!!!»

Владимир Винокур встретился с давним другом: «Лев заехал на репетицию! Давно не виделись! #владимирвинокур #левлещенко #50летдружбы».

Маргарита Симоньян поделилась рецептом:

Борис Корчевников показал очаровательное фото с кроликом: «А Малыш уже не малыш».

Кристина Асмус удивила ярким образом: «Мы с обалденными @psykero1477 и @trodriguezzz ведём новое шоу на ТНТ "Золото Геленджика"!»

Фото и видео: Instagram /@a030aa /@welcometomaria /@agataagata /@e_papunaishvili /@annakhilkevich /@mariya_mironova_actress /@arthurpirozhkov /@vladimir_vinokur /@b.korchevnikov /@asmuskristina /@salmahayek /@ _m_simonyan /@mashamashkova_official

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