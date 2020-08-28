27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Бондарчук показала летнее фото, которое хочется рассматривать.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского поделилась радостью: «Я сейчас еду подписывать вместе с папой договор с институтом. Такое ощущение, что кровью подписывать, а душа моя, не моя с этого дня на 4 года. Делюсь с вами красивыми и немногочисленными воспоминаниями этого лета. Ибо ближайшие 4 года вы будете видеть у меня в постах и историях: краски, мольберты, наброски и иногда мое испачканное лицо)))»

Агата Муцениеце показала архивное фото: «Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде что ты оттуда все таки можешь прочитать.. Наверное в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. но если честно, всегда чувствую что ты рядышком.. всегда и навсегда.. помню и люблю! С днем Рождения!!! Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду - это наше самое большое сокровище!»

Евгений Папунаишвили поделился нежностью: «Каждый день созваниваемся по видео связи, но уже хочется потискать и зацеловать свою девочку».

Сальма Хайек - тоже: