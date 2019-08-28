27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка примерила деловой образ: «Быть деловой женщиной в этом мире... все таки сложно или легко?! Нет, в 21 веке, конечно же, гораздо легче, чем в прошлом, но... Хочется и дела вершить с успехом, и женщиной быть! К многозадачности нам не привыкать, но филигранное маневрирование между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто! Благо современный быстро развивающийся мир дает возможность женщинам самовыражаться практически во всех сферах этой жизни, ориентируясь на таланты и способности каждой индивидуально».

Маша Горбань поделилась забавным роликом: «Мои дети ❤️»