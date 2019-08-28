passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Иосиф Пригожин с семьей

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Саша Савельева показала видео со съемки: «Когда сьемка в холодное рассветное утро, в ход пойдет любое "утепление". И даже под этим очаровательным платьем (которое в итоге будет смотреться как ну ооочень обьемная юбка), может абсолютно неожиданно найтись пижама. А все почему? Вы знаете ответ: #главноенезастудитьгрудь»

Ольга Шелест заинтриговала подписчиков: «Кто просил срочно перекраситься из блондинки в ...? Вы забыли сказать цвет».

Татьяна Навка примерила деловой образ: «Быть деловой женщиной в этом мире... все таки сложно или легко?! Нет, в 21 веке, конечно же, гораздо легче, чем в прошлом, но... Хочется и дела вершить с успехом, и женщиной быть! К многозадачности нам не привыкать, но филигранное маневрирование между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами не всегда просто! Благо современный быстро развивающийся мир дает возможность женщинам самовыражаться практически во всех сферах этой жизни, ориентируясь на таланты и способности каждой индивидуально».

Маша Горбань поделилась забавным роликом: «Мои дети ❤️»

Катя Лель проводит время с дочкой: «Любовь моя! Скоро в школу, 5й класс!!!»

Иосиф Пригожин навестил дочь Лизу в США: «С моей младшей дочей. Солнышко мое вернулось на учебу».

Альбина Джанабаева возится с питомцем: «Вы спрашивали, как поживает наш песик))), отвечаю!!! Живет он весело, за это отвечает наш Лука, ну и выучили три серьезные команды — "сидеть", "дай лапу" и "голос"! Растем».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!