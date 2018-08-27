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27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Вера Брежнева пожелала удачи дочери: «Остается сказать словами из песни: В общем #МамаНеГорюй. Выпускной год школы. У нас уже начался. Сил всем нам».

Анна Седокова появилась на обложке журнала и рассказала о самом сложном интервью: «Сложнее не было никогда. Это были самые трудные месяцы в моей жизни, но теперь, они в прошлом. Я впервые рассказала о том, что со мной происходило. Я прошу никого не осуждать, а просто прочесть мою историю. Она может помочь тем, кто как и я, оказался в сложнейшей ситуации. Спасибо за то, что были все это время со мной. Спасибо за поддержку. За то, что чувствовали, что мне необходимы. Вот как мне кажется самые важные слова в моем интервью: « - Аня, ты такой оптимист по жизни, а у оптимистов есть такая черта – во всем видеть положительное. Какой урок для себя ты вынесла из этой ситуации с Моникой? - (задумывается) Она научила меня не сдаваться, не молчать и не бояться. Когда есть страх, он тебя губит. Почему многие женщины, когда их бьют – молчат? Они боятся, и я боялась, но это путь в никуда! Вы обязаны победить свой страх ради своих детей, кричите, орите если нужно. В мире много добрых людей, которые вам обязательно помогут, но если вы будете молчать, они никогда не узнают, что вам нужна помощь».

Наталья Подольская показала фото сына с двоюродными сестрами: «Счастье это ТемаСашаНастя». Юлия Проскурякова похвасталась подарком дочки: «Первая поделка Вероники для любимой мамочки. Трогательно».

Сергей Безруков показал дочь: «Дочь сказала: Пошла ПАПОЙ работать!!!! Вот так она представляет мою работу!!!!!!» Резо Гигинеишвили поделился нежностью: «И как же снимать ? Как можно сосредоточиться?»

Юлия Высоцкая поделилась кадром из прошлого. Сергей Лазарев показал фото в образе Чарли Чаплина:

С днем кино!!)))

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Татьяна Навка отпраздновала завершение гастролей на берегу моря: «Наши гастроли в Сочи закончились. Заслуженные выходные!!! Но тело не может с этим смириться и просится в пляс», — написала она.

Фото и видео: instagram

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