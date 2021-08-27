27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Как поется во всеми любимой песне, «осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать», так и российские звезды готовы с радостью встречать новые возможности, которые откроются перед ними, как только все окончательно вернутся с отпусков и примутся за работу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @glukozamusic
Хотя Тимати продолжает свой активный отдых, который совмещает с серфингом на больших волнах. И учит этому свою дочь, Алису. Недавно звездный папа признался, что не воспитывает в ней профессиональную спортсменку, но был бы рад, если у нее в жизни, при выборе локаций, «доминировали: Колумбия, Перу, Никарагуа, Гавайи или Ментаваи в противовес Дубаи и Монако».
А Олеся Судзиловская продолжает восхищать подписчиков своей фигурой в 47 лет. А еще, никак не хочет отпускать лето, с жаркой Турции, актриса переместилась в Сочи и категорически не хочет его покидать. Несмотря на то, что почти все звездные гости «Новой волны», уже разъехались по домам.
Зато, Стефания очаровала пользователей Сети не только своей очаровательной улыбкой и голубым платьем в пол, но и показала совместное фото с любимой мамой, супругой Дмитрия Маликова, Еленой, которая тоже подобрала для выхода элегантный look в тон платью дочери.
А Дмитрий Шепелев, который недавно стал папой во второй раз, поделился снимкам со старшим сыном, рожденным в союзе с Жанной Фриске, Платоном. Подписчики не смогли не отметить, то тепло и нежность, с которой папа и сын относятся друг к другу.
Всегда заряженная на позитив, семья Тодоренко-Топаловых, и сегодня решили не унывать и исполнили песню вместе со своим сыном, Майклом. Регина и Влад часто делятся тем, как им повезло друг с другом и насколько важно в семье оставаться партнерами и друзьями, а не только мужем и женой.
Как мы видим, осенняя хандра еще не захлестнула наших звезд, потому что они, как никто знают, что каждая осень — это новые проекты и профессиональные возможности. А за три месяца хорошего отдыха, они уже очень соскучились по своим зрителям и поклонникам.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram