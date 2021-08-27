27 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Хотя Тимати продолжает свой активный отдых, который совмещает с серфингом на больших волнах. И учит этому свою дочь, Алису. Недавно звездный папа признался, что не воспитывает в ней профессиональную спортсменку, но был бы рад, если у нее в жизни, при выборе локаций, «доминировали: Колумбия, Перу, Никарагуа, Гавайи или Ментаваи в противовес Дубаи и Монако».