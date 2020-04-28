27 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Рудковская с сыном вместе хозяйничают на кухне: «У меня есть мечта) Когда закончится карантин — всех друзей пригласить на пиццу».

Марина Юдашкина поделилась уютом и опытом: «Доброе утро! Для детей придумываем разные игры! Рябина из гороха, прячем яйца , а они их ищут. Что посоветуете еще?»