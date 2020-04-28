27 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Яна Рудковская с сыном вместе хозяйничают на кухне: «У меня есть мечта) Когда закончится карантин — всех друзей пригласить на пиццу».
Марина Юдашкина поделилась уютом и опытом: «Доброе утро! Для детей придумываем разные игры! Рябина из гороха, прячем яйца , а они их ищут. Что посоветуете еще?»
Татьяна Навка показала, как провела выходной: «Вот такое вот воскресенье! В моем детстве это называлось субботник, у нас получился воскреник».
Глафира Тарханова скучает по лету и солнцу: «Уже очень хочется ЗЕЛЕНИ!!! ТЕПЛО!!! ПРИДИ».
Дарья Мороз — по маме: «У мамы сегодня день рождения 🌸 Вы часто ее вспоминаете в комментариях, это оч трогательно. Память и любовь».
Рената Литвинова поделилась архивной фотографией с дочкой: «15 лет назад такой же весной с Улей — с кем я провожу весну сегодня».
Оскандалившийся Марат Башаров показал забавное фото сына: «Сдаем на права! Открыли вторую категорию! С глазами».
Анна Седокова под милой фотографией сына посоветовала вести «Дневник Благодарности» чтобы стать счастливее.
Жена Криштиану Роналду показала новые упражнения:
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко забрались на крышу ради эффектных кадров.
Яна Поплавская поделилась нежными архивными фотографиями с мужем.
Стас Костюшкин показал уютное фото с питомцами.
Фото и видео: Instagram
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