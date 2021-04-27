27 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @nataliapodolskaya
Валерия трогательно поздравила с днем рождения свою маму – певица опубликовала ее фото в своем блоге. К ней присоединился ее супруг Иосиф Пригожин, который опубликовал фото с любимой тещей.
А Екатерина Волкова поздравляет с днем рождения своего отца, показывая подписчикам архивное фото, на котором сама актриса совсем маленькая.
Наталья Подольская умилила своих поклонников забавным фото с малышом Ваней.
«Мой мальдивианец», – прокомментировала певица.
Нюша иронично отреагировала на новости о ее новой беременности, и срочно отправилась в спортзал, подтвердив фотографией с тренировки свое намерение похудеть.
Катерина Шпица предстала в роли грациозной кошечки и показала эффектное видео танца со своим партнером.
Глюкоза напугала поклонников фото с окровавленными руками и предложила угадать, что там происходит. Подписчики понадеялись, что это грим и высказали свои версии.
День рождения сегодня отмечает и мама Милы Сивацкой – о чем свидетельствует совместное фото с нежными словами в блоге актрисы.
Анна Хилькевич рассказала о своей поездке в Петербург – у актрисы и ее мужчина возникли проблемы с полицией и метро, а под конец у нее чуть не увели телефон.
Гоар Аветисян наслаждается прекрасным отдыхом в Дубае и демонстрирует фигуру в эффектном небесно-голубом пляжном платье. Елизавета Арзамасова делится очень весенними фото – актриса вспомнила, что в этом году из жизни выпал такой важный нюанс, как букеты мимозы.
Фото: Instagram Натальи Подольской, Валерии, Гоар Аветисян, Глюкозы, Катерины Шпицы, Милы Сивацкой, Нюши, Анны Хилькевич, Лизы Арзамасовой
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