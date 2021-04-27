27 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия трогательно поздравила с днем рождения свою маму – певица опубликовала ее фото в своем блоге. К ней присоединился ее супруг Иосиф Пригожин, который опубликовал фото с любимой тещей.

А Екатерина Волкова поздравляет с днем рождения своего отца, показывая подписчикам архивное фото, на котором сама актриса совсем маленькая.

Наталья Подольская умилила своих поклонников забавным фото с малышом Ваней.

«Мой мальдивианец», – прокомментировала певица.

Нюша иронично отреагировала на новости о ее новой беременности, и срочно отправилась в спортзал, подтвердив фотографией с тренировки свое намерение похудеть.

Катерина Шпица предстала в роли грациозной кошечки и показала эффектное видео танца со своим партнером.