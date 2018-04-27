27 апреля: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Анна Хилькевич с супругом и дочкой посетила интерактивный музей.
Инна Михайлова опубликовала трогательное поздравление любимого супруга с днем рождения.
Любимый Стас! @stas_mihailoff С днем Рождения 💋 Не описать то чувство, которое я испытываю к тебе! Это больше, чем любовь. Это чувство, которое даёт силы, желание жить, стимулирует, заставляет меня каждый день просыпаться и засыпать с мыслями о тебе. Ты - особенный человек. Помимо таланта, которым ты обладаешь, у тебя очень много удивительных качеств, которые не могут не восхищать. И самое важное, что ты человек с красивой Душой, которая любит и принимает абсолютно всех и каждого. Люди это чувствуют и отвечают тебе взаимностью. Ты даже не представляешь - какое количество людей тебя любит и уважает! И это большая и заслуженная награда. Помимо того, что ты мой МУЖ и любимый человек, Ты - Друг. Ты очень мудрый. Ты - пример. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к числу этих людей! Людей, которым ты постоянно что-то даёшь, заставляешь задуматься, меняться в лучшую сторону. Ты удивительный! По настоящему мужественный и достойный! Спасибо тебе за мир, который ты создал и за то, что в этом мире я чувствую себя королевой! Спасибо за каждый день, прожитый вместе! Спасибо за всё! Желаю, чтобы твой дар не иссякал, а давал всё новые и новые красивые плоды! Здоровья! Чтобы улыбка не сходила с твоего лица, а твой оптимизм и энергия продолжали бить ключом! Вечно твоя Фира ❤ #ЛюбимыйСтасМихайлов #НашСтас #Вседлятебя
Мама Валерии — Галина Перфилова — сегодня также отмечает день рождения.
Мамуля моя! С юбилеем тебя!!!! Ну не нравятся нам, девочкам, такие праздники, но все - таки пусть этот день станет ещё одним поводом сказать, как сильно я тебя люблю и ценю. Ты веселушка-хохотушка, оптимистка, легкая на подъем, готовая к любым приключениям - и это прекрасно. Оставайся такой всегда. Ты мой маяк и ориентир. И ещё, пожалуйста, будь всегда здорова! ❤️❤️❤️🎂🎂🎂🌹🌹🌹🎁🎁🎁🎆🎆🎆@madamgalina27 #мама #деньрождения #юбилей #семья #любимыелюди
Екатерина Волкова рассказала об одном из своих недостатков: «Пришло время и мне ответить самой про мат. Да, ругаюсь иногда. Стыдно, но это мой недостаток. Не уважаю, кто матерится громко, среди посторонних людей и при детях. Это позволительно в своей компании, где тебя поймут и простят. Хотя есть в моей компании люди, которые так красиво ругаются матом, что одно Удовольствие это слушать, ну, честное слово! Кому-то это ещё идёт, кому-то нет. Детям не идёт категорически, кстати. Поэтому если меня читают подростки, знайте. Выглядит это нелепо))) и не круто, как вам кажется!))) всему своё время!))».
Слава прилетела в Сочи на конкурс «Мисс «Русское радио»».
Анна Седокова поделилась своим списком вещей, которые обязательно нужно брать в поездку.
Я была не права. Забыла в мой тур по Казахстану все самое необходимое. Собиралась за 15 минут и приехала на 4 дня с одним кремом под глаза. 🤦🏽♀️ Не хочу, чтобы вы совершали мои ошибки и составила свой список того, без чего улетать или уезжать нельзя 🚫: 1. Патчи под глаза. Это давно musthave. Даже если ты забыла все крема, они спасут тебя и увлажнят сухую кожу под глазками. Ну и фото в них обязательно.📱 2. Смывка для косметики. Конечно, можно, как я сейчас смешивать деневной крем, добавляя в него пару капель масла для волос и смывать даже водостойкий макияж, но зачем? 3. Резинки для фитнеса. Вот у меня сейчас шикарная гостиница, а зала нет в ней😞 Я целое утро на ковре и упражнения с собственным весом, а были бы резинки, уже бы попу накачала бы с двойным результатом. 4. Маска для волос. Если с шампунями, как правило, в гостиницах проблем нет, то отельные кондиционеры никогда не берут мои волосы. У каждой большой марки сейчас появились свои мини упаковки маски. Например, у #davines ( спасибо салону B&B 😘) Кидаем в сумку обязательно. Никогда не знаешь, где придётся мыть голову 😂 5. Крем для тела. Девочки, лето уже прям близко. Помните,что увлажнять кожу нужно ежедневно, а лучше несколько раз. И чем старше, тем чаще. Мне Clari подарили сейчас на Премии #Hello много разностей. Все взяла с собой 😘 6. Удлинитель 😂😂 Вот вы будете смеяться, но пока в гостинице принесут, уже все ноуты сядут, а лежу сейчас на диване, пишу пост, а розетка далллеекооо , а мне все равнооо))) 7. Носочки. У меня, например, всегда пара в сумке с собой ( да, я старая бабулька 👵🏼), но в самолете ножки устают в обуви и в машине долго когда едешь, а тёплые, мягкие и яркие носочки всегда поднимают настроение! 8. Расческа. Да, я и расческу забыла 🤦🏽♀️🤦🏽♀️🤦🏽♀️ Раньше, пока у меня ее не свистнули дочки, у меня всегда в сумке лежала щетка маленькая. Знаете, такая сейчас везде продаётся, из пластика, квадрантная, без ручки. Сейчас куплю в аэро и положу ее назад. Хорошая и компактная . 9. Масло для кончиков волос. Обязательно и всегда со мною ! Вот в этот раз я его не забыла и оно меня и спасло ( читайте выше ) Взяла с собой @maracanol , тоже подарочек после #Hello . 10. Хорошее настроение 💋