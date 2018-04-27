27 апреля: самые интересные фото и новости из Instagram звезд

Екатерина Волкова рассказала об одном из своих недостатков: «Пришло время и мне ответить самой про мат. Да, ругаюсь иногда. Стыдно, но это мой недостаток. Не уважаю, кто матерится громко, среди посторонних людей и при детях. Это позволительно в своей компании, где тебя поймут и простят. Хотя есть в моей компании люди, которые так красиво ругаются матом, что одно Удовольствие это слушать, ну, честное слово! Кому-то это ещё идёт, кому-то нет. Детям не идёт категорически, кстати. Поэтому если меня читают подростки, знайте. Выглядит это нелепо))) и не круто, как вам кажется!))) всему своё время!))».

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