Как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Хрупкая Наталья Подольская слепила снеговика и показала, каких усилий ей это стоило.

Ангелина Вовк рассказала о своей любви к лыжам.

Саша Project поделилась видео-воспоминанием о своем отдыхе, а Марина Газманова показала, как занимается подводным плаванием.

Нырять в рыбный мальдивский суп -восторг. Но таких игручих рыб , я ещё не видела. Они сталкивались друг с другом и плавали перпендикулярно. Спасибо за новые эмоции, рыбёхи. Отдельное спасибо Олегу, который умудрился все это заснять, смонтировать, оживить музыкой) Позвольте, с вами поделиться) #me#instagood #see #fish #snorkeling #followme #follow4follow #followforfollow #live #love #watercolor #instagram #мужолучшийфотограф @oleggazmanov

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)

В балетном зале, где занимается Анастасия Волочкова, начался ремонт, но он не мешает ее репетициям. А Маргарита Шор показала, как тянет шпагаты.

Максим Галкин с детьми посмотрел финал «Русского ниндзя» на Первом канале. Евгений Плющенко поделился девизом для недоброжелателей в социальных сетях, а Саша Плющенко репетирует танец роботов.

Валентин Юдашкин провел время с внуком, а дочь Кети Топурия Оливия — с бабушкой. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поделились отпускным снимком со старшим сыном Робертом.

Алана Мамаева рассказала о четвертой годовщине свадьбы, а Алена Водонаева побывала на строящейся станции московского метро «Нижняя Масловка»: «это "приключение" останется в моей памяти навсегда, как самое удивительное путешествие. Ощущение было, что я попала в другой мир. Или в какое-то кино. То, что мы видим в городе, это только вершина айсберга в буквальном смысле. Эта станция, Нижняя Масловка, войдет в состав одного из новых крупнейших транспортных узлов столицы, который строят у Савеловского вокзала. Глубина заложения этой станции, только подумайте, 80 метров! Темпы строительства метро сейчас являются рекордными, говорят, даже в СССР не строили так быстро. Как мне рассказали строители, стройка не прекращалась ни на день даже в новогодние праздники».

Ирина Пегова отметила день рождения дочери Тани, а Арина Шарапова рассказала, «что бывает, когда «Идеальный ремонт» приходит в квартиру.. ».

Филипп Киркоров побывал на выступлении 71-летней Шер, а Анфиса Чехова поделилась подробностями подготовки проморолика программы «Взвешенные и счастливые люди».

Теперь, когда цветочный промо-ролик вышел в эфир, я могу поделиться с вами, как мы снимали! Команда Лены Шанович @eshanovich сделала что-то невероятное. За пару дней сшили два цветочных платья- «худое» и «толстое». Последнее весило 30 кг и стоять в нем было очень тяжело. Постановщикам приходилось всё время его поддерживать. Ну, а на видео ( полистайте карусель) вы увидите как платье росло и расширялось))) Ролик снимали сутки, практически как снимают клипы наши артисты. В итоге получилось очень красивое, и, судя по вашим комментариям, трогательное видео)) Посмотрите у меня его в ленте)) И спасибо телеканалу @tv_ctc за то что делают контент канала не только по голливудски красивым, но и Вдохновляющим!

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Анна Семенович восхитила фотографией в мокром купальнике, а Ольга Бузова показала, как принимает душ.

Александр Ревва похвастался уловом: «Друзья! Доброе утро!!! Не могу не похвастаться сегодняшним уловом... знакомьтесь - макрель.. 15 кг..»

Ева Польна поделилась рецептом салата, который любит ее семья.

Чем заманить к столу отпрысков, которые обычно к нему садятся со словами : не хочууу, не бууууду. Ну ,конечно же, волшебным маминым салатом!!🤗Я уже говорила, что мой конёк "быстро и вкусно". Ну и ещё желательно чтобы симпатично выглядело)). Тут совпало всё)) Главное все сыты и радостны. Итак , знакомьтесь: Салат "Радость отроков"🤗 2 крупных огурца, одно зрелое ( но не пожилое)) авокадо, один лайм, я добавила ещё пару долек помело ( не чтоб выпендриться тут, а пока оно не пропало без вести в холодильнике)), штук 12 крупных креветок, горсть шпината. Все крупно режем, включая очищенный лайм ( очищаем шкурку и тонкую кожицу на дольках) и помело. Заправляем крупной солью и перцем, оливковым маслом, можно добавить немного соевого соуса или наоборот несколько капель крем-бальзамико. Вуаля. Бон апети👌👌🥒🥑🍤#житьсовкусом#посмотрикаквкуснопопробуйкаккрасиво#летонатарелке#гурмания#евапольнаstyle

Публикация от ЕВА ПОЛЬНА (@polnaeva_official)

Данила Козловский поделился трогательной историей о собаке: «Всегда мечтал о лабрадоре, но вышло иначе.... Дело было в Грузии. По дороге в горы, за несколько часов до нового года, мы с @olyazueva_official остановились увидев это чудо в поле, возле трассы. Решили взять, чтоб отдать в хорошие руки. А потом так полюбили, что оставили себе. Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака. Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никомуненужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор. P.s. Нашу собаку зовут Грузия, сокращённо - Груша. Она космос».

Фото: instagram