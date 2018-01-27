Как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Хрупкая Наталья Подольская слепила снеговика и показала, каких усилий ей это стоило.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Янв 28, 2018 at 8:39 PST

Ангелина Вовк рассказала о своей любви к лыжам.

Саша Project поделилась видео-воспоминанием о своем отдыхе, а Марина Газманова показала, как занимается подводным плаванием.

Публикация от САША PROJECT (@sasha__project) Янв 28, 2018 at 7:34 PST

В балетном зале, где занимается Анастасия Волочкова, начался ремонт, но он не мешает ее репетициям. А Маргарита Шор показала, как тянет шпагаты.

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor) Янв 27, 2018 at 6:48 PST

Максим Галкин с детьми посмотрел финал «Русского ниндзя» на Первом канале. Евгений Плющенко поделился девизом для недоброжелателей в социальных сетях, а Саша Плющенко репетирует танец роботов.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Янв 28, 2018 at 7:12 PST

Валентин Юдашкин провел время с внуком, а дочь Кети Топурия Оливия — с бабушкой. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поделились отпускным снимком со старшим сыном Робертом.

Алана Мамаева рассказала о четвертой годовщине свадьбы, а Алена Водонаева побывала на строящейся станции московского метро «Нижняя Масловка»: «это "приключение" останется в моей памяти навсегда, как самое удивительное путешествие. Ощущение было, что я попала в другой мир. Или в какое-то кино. То, что мы видим в городе, это только вершина айсберга в буквальном смысле. Эта станция, Нижняя Масловка, войдет в состав одного из новых крупнейших транспортных узлов столицы, который строят у Савеловского вокзала. Глубина заложения этой станции, только подумайте, 80 метров! Темпы строительства метро сейчас являются рекордными, говорят, даже в СССР не строили так быстро. Как мне рассказали строители, стройка не прекращалась ни на день даже в новогодние праздники».

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 28, 2018 at 4:02 PST

Ирина Пегова отметила день рождения дочери Тани, а Арина Шарапова рассказала, «что бывает, когда «Идеальный ремонт» приходит в квартиру.. ».

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) Янв 28, 2018 at 4:44 PST

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Янв 27, 2018 at 4:22 PST

Филипп Киркоров побывал на выступлении 71-летней Шер, а Анфиса Чехова поделилась подробностями подготовки проморолика программы «Взвешенные и счастливые люди».

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 28, 2018 at 12:32 PST

Анна Семенович восхитила фотографией в мокром купальнике, а Ольга Бузова показала, как принимает душ.

Александр Ревва похвастался уловом: «Друзья! Доброе утро!!! Не могу не похвастаться сегодняшним уловом... знакомьтесь - макрель.. 15 кг..»

Публикация от Александр Ревва (@arthurpirozhkov) Янв 27, 2018 at 10:48 PST

Ева Польна поделилась рецептом салата, который любит ее семья.

Данила Козловский поделился трогательной историей о собаке: «Всегда мечтал о лабрадоре, но вышло иначе.... Дело было в Грузии. По дороге в горы, за несколько часов до нового года, мы с @olyazueva_official остановились увидев это чудо в поле, возле трассы. Решили взять, чтоб отдать в хорошие руки. А потом так полюбили, что оставили себе. Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака. Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никомуненужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор. P.s. Нашу собаку зовут Грузия, сокращённо - Груша. Она космос».

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) Янв 27, 2018 at 12:03 PST