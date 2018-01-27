27-28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Нырять в рыбный мальдивский суп -восторг. Но таких игручих рыб , я ещё не видела. Они сталкивались друг с другом и плавали перпендикулярно. Спасибо за новые эмоции, рыбёхи. Отдельное спасибо Олегу, который умудрился все это заснять, смонтировать, оживить музыкой) Позвольте, с вами поделиться) #me#instagood #see #fish #snorkeling #followme #follow4follow #followforfollow #live #love #watercolor #instagram #мужолучшийфотограф @oleggazmanov
Теперь, когда цветочный промо-ролик вышел в эфир, я могу поделиться с вами, как мы снимали! Команда Лены Шанович @eshanovich сделала что-то невероятное. За пару дней сшили два цветочных платья- «худое» и «толстое». Последнее весило 30 кг и стоять в нем было очень тяжело. Постановщикам приходилось всё время его поддерживать. Ну, а на видео ( полистайте карусель) вы увидите как платье росло и расширялось))) Ролик снимали сутки, практически как снимают клипы наши артисты. В итоге получилось очень красивое, и, судя по вашим комментариям, трогательное видео)) Посмотрите у меня его в ленте)) И спасибо телеканалу @tv_ctc за то что делают контент канала не только по голливудски красивым, но и Вдохновляющим!
Чем заманить к столу отпрысков, которые обычно к нему садятся со словами : не хочууу, не бууууду. Ну ,конечно же, волшебным маминым салатом!!🤗Я уже говорила, что мой конёк "быстро и вкусно". Ну и ещё желательно чтобы симпатично выглядело)). Тут совпало всё)) Главное все сыты и радостны. Итак , знакомьтесь: Салат "Радость отроков"🤗 2 крупных огурца, одно зрелое ( но не пожилое)) авокадо, один лайм, я добавила ещё пару долек помело ( не чтоб выпендриться тут, а пока оно не пропало без вести в холодильнике)), штук 12 крупных креветок, горсть шпината. Все крупно режем, включая очищенный лайм ( очищаем шкурку и тонкую кожицу на дольках) и помело. Заправляем крупной солью и перцем, оливковым маслом, можно добавить немного соевого соуса или наоборот несколько капель крем-бальзамико. Вуаля. Бон апети👌👌🥒🥑🍤#житьсовкусом#посмотрикаквкуснопопробуйкаккрасиво#летонатарелке#гурмания#евапольнаstyle