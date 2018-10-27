27-28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Летучая примерила образ брюнетки и поделилась рецептом гречневого хлеба:
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Завтракать всегда вдвойне приятней с @bunny_hill ☘️ спросите: что за завтрак такой?! Это хлеб из зеленой гречки, который я сама пеку. Без муки и сахара. Я собираю полезные Рецепты, и поскольку я люблю готовить, потом с ними экспериментирую. 🍞Поделюсь с вами этим быстрым и полезным рецептом: 300 гр зеленой гречки, 60 гр семян чиа, 1 ст любого растительного молока, 1/2 чл соли ( я кладу осень мало), 1/2 соды и погасить яблочный уксус, семечки, орехи, специи на любой вкус, можно использовать сушеные травы или вяленые помидоры. Я добавляю разные семечки. Зеленую гречку замочить на несколько часов ☘️залить семена чиа растительным молоком, и обязательно помешивать в течении 10 минут. Семена должны впитать жидкость и разбухнуть☘️разогреть духовку 180с/360f☘️хорошо промыть гречку и слить всю воду☘️все ингредиенты положить в блендер, и добавить специи, в зависимости от мощности аппарата перемалывать не очень мелко, иначе хлеб будет низким. Частички гречки должны оставаться. Лучше недомолоть☘️ выпекать в форме в духовке в течении 40 мин. 🙋♀️ #еленалетучая
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Вообще, я хотела девочку-Стрельца! 🔮🏹 Но в Небесной Канцелярии сказали, что все девочки-Стрельцы #SoldOut по предзаказу - их разбирают предприимчивые отцы, которые пытаются сэкономить на подарках женам к 8 Марта! 😆 Говорят, берите лучше девочку-Скорпиона, не пожалеете...#ноЭтоНеТочно 🤭 Я подумала-подумала, и... взяла мальчика! 😅 Хотя в мои намерения никогда не входило плодить эту ядовитую породу, мне вполне хватало того, что я замужем за хищным членистоногим... 🦂 Но теперь у меня хотя бы есть инструкция по эксплуатации и технике безопасности: если я 10 лет выдерживаю большое неуправляемое жало, то уж с ма-а-аленьким как-нибудь разберусь! ✊🏼❤️ #сделаноСлюбовью #НовенькийМальчик #СерафимСаныч #ПоБратски
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Фото и видео: instagram