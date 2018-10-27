27-28 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева встретилась с любимым дизайнером. «Marc Jacobs! Обожаемый! Рассказывайте теперь вы, с кем из дизайнеров хотели бы увидеться?!))»

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