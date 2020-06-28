27-28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Костенко рассказала о новых достижениях четырехмесячной дочери Евы: «Моей радости нет предела! Наша Евочка пытается ползти!😍😍😍😍😍😍😍😍 Так осторожно и очень мило🤤🙏🏻. ⠀ Меня, конечно, предупреждали, что второй ребёночек будет активно догонять первого, но чтобы так быстро 😅. Главное- не проснуться от испуга, если вдруг ранним летним утром, в ближайшее время, Евик начнёт рассказывать монолог Татьяны Лариной 🤣🤣🤣. ⠀ Ну а если быть серьёзной - я очень горжусь дочками, как и любая адекватная и любящая мама. Вчера Евик отлично себя вела на стадионе. Ее нисколечко не смутил общий шум и судя по тому, как она быстро уснула, он ей здорово заменил полюбившийся ею с рождения звук фена из приложения бэби+( кстати, у кого бывают колики, советую попробовать включить любой шум, нам подошёл звук фена 😅.Милашка успокаивалась от прослушивания хип-хопа 🤣)».

А Эмин Агаларов музицирует вместе с полуторагодовалой дочкой Афиной.