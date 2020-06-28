27-28 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@alsou_a
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе провели выходные активно – супруги устроили велопрогулку: «25 км проехали» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Не отстают от коллег Леонид Агутин и Анжелика Варум – супруги сразились в настольный теннис.
Алсу отметила день рождения в компании дочерей Сафины и Микеллы. Пользователи Сети уверены, что певица выглядит старшей сестрой своих дочек.
Юлия Такшина и Григорий Антипенко отметили 13-летие сына, а Иосиф Пригожин показал, как свой день рождения отпраздновал продюсер и композитор Виктор Дробыш.
Стас Костюшкин ответил хейтерам, с завидной регулярностью обвиняющим его в пении под фонограмму: «ВЗЯЛИ НА СЛАБО !!!! НУ ЛАДНО!!! КАК ХИЛЬ КОНЕЧНО НЕ СПОЮ , НО .... ПыСы : Был комментарий , что только рот умею открывать , а я же обидчивый и давай доказывать».
Зара нежно поздравила любимого брата с днем рождения: «Мой самый-самый! Мудрый, добрый, благородный! Ромочка, с Днём Рождения! Спасибо родителям и Богу за Тебя! Будь счастлив, родной мой! Люблю тебя! Твоя сестра».
Анна Нетребко побывала на блошином рынке и прокатилась на карусели.
Этель Виторган наслаждается надувным бассейном и представляет себя на море. «Этелечка наша, видя бассейн, восклицает с восторгом... МОРЕ..!! Скорее бы...», – рассказали родители девочки.
Алексей Ягудин похвастался изобретением на случай отключения воды.
Анастасия Костенко рассказала о новых достижениях четырехмесячной дочери Евы: «Моей радости нет предела! Наша Евочка пытается ползти!😍😍😍😍😍😍😍😍 Так осторожно и очень мило🤤🙏🏻. ⠀ Меня, конечно, предупреждали, что второй ребёночек будет активно догонять первого, но чтобы так быстро 😅. Главное- не проснуться от испуга, если вдруг ранним летним утром, в ближайшее время, Евик начнёт рассказывать монолог Татьяны Лариной 🤣🤣🤣. ⠀ Ну а если быть серьёзной - я очень горжусь дочками, как и любая адекватная и любящая мама. Вчера Евик отлично себя вела на стадионе. Ее нисколечко не смутил общий шум и судя по тому, как она быстро уснула, он ей здорово заменил полюбившийся ею с рождения звук фена из приложения бэби+( кстати, у кого бывают колики, советую попробовать включить любой шум, нам подошёл звук фена 😅.Милашка успокаивалась от прослушивания хип-хопа 🤣)».
А Эмин Агаларов музицирует вместе с полуторагодовалой дочкой Афиной.
Роман Костомаров с семьей выбрался в Сочи. Олимпийский чемпион в танцах на льду похвастался, как учился дрифтовать: «Только в Сочи можно всё попробовать.))) Учусь дрифтить!!!!😎👍✌️🇷🇺 Сначала не очень а потом пошло дело!!!!))))».
Сестра Нюши Мария Шурочкина попробовала новый популярный фотофильтр, меняющий пол. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию показала, каким мужчиной могла бы быть.
Игра с фильтрами не прошла мимо Настасьи Самбурской. Актриса рассказала, что готова стать дублёршей Брэда Питта: «Предлагаю разделиться на два клана, тех кто напишет похожа и тех, кто напишет не похожа😂 дорогой Бред Питт, если что, пишите, могу быть вашей дублёршей!»
Марина Федункив заинтриговала фолловеров видео с «притомившимся» Николаем Цискаридзе: «Что общего между балетом и юмором? Казалось бы: да ничего 🤷♀️ А вот и нет! Приоткрою завесу тайны: Премьер Большого Театра и Народный Артист России @tsiskaridzenikolay был одним из тех знаменитостей, кто принял участие в съёмках моего клипа на песню «Лав Стори» и доказал, что шутить умеет не хуже, чем крутить фуэте».
Анастасия Трегубова, Зара и Марина Ким устроили девичник, а Эвелина Бледанс встретилась с друзьями.
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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