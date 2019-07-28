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27-28 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Олеси Судзиловской

О том, как звезды провели последние выходные июля, читайте в нашем дайджесте.

Певица МакSим ловит лето за хвост: «Дни солнечных селфи». Олеся Судзиловская пожаловалась на жару в Лас-Вегасе: «120 по Фаренгейту!!! Редчайший показатель температуры за много лет в Неваде». Мария Кожевникова похвасталась: «Выходные... а значит огород) И наш вкуснейшей урожай! Помидорки с куста и никаких аллергий».

Ирина Гринева недовольна отдыхом в Ялте: «Пляжи городские тут...Я думаю, в аду такие же. 9:40. Утро, толпа народа, разложили бренные тела, жареные курицы, пиво, картошку, персики. Звучит музыка, которой будут мучить людей на третьем круге Ада. Громкая музыка перемешивается с еще более громкими выкриками рекламы: "Ласточкино гнездо! Прогулка на Яхте! Приходите на спектакль "Морские чудовища". И море мужчин. Дресс-код: животы, волосы на груди, носки и сланцы, трусы по колено... Так ходят и по городу — это особая местная мода. Нашла успокоение в санатории "Парус". Здесь все, как было в моем детстве. Я любила с бабулей отдыхать в санаториях. Как будто машина времени перенесла меня в мое советское детство, но главное — здесь нет людей и музыки. Тихо. Погода великолепная. Море чистое. Ялта. Я бы хотела полюбить как-то этот город. Ведь у каждого города есть особая красота».

Виктория Лопырева показала романтичное фото с возлюбленным. Гарик Мартиросян опубликовал снимок с женой: «Рим. Подробнее о Риме в сторис». Светлана Лобода сфотографировалась с ламами: «hello St. Petersburg».

Полина Гагарина призналась в любви к Лере Кудрявцевой: «Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? Обожаю тебя». А Лера Кудрявцева — показала нежное фото с мужем.

Катя Гордон похвасталась стройностью: «У меня есть тело... оно вторично по отношению к Духу... оно увядает, дух крепнет... оно капризничает, дух учит терпению... Тело штука временная... на него не стоит тратить времени много, но им заниматься, безусловно стоит. Стоит потому, что мирское приносит удовольствие, потому, что хочется нравиться, потому, что хочется... провела несколько недель без алкоголя и дурной еды. Тело, приученное когда-то к спорту, все вспомнило».

«Мой друг, счастье не откладывай ни на час. Счастье надо пить свежим. А неприятность может и подождать. Ромен Роллан», — озорным селфи Анна Седокова дала понять: она не собирается стареть.

Юлия Ковальчук поделилась лайфхаком: «Мой вариант как быстро и эффективно привести себя в порядок: надеть шляпку».

Светлана Бондарчук показала негламурный завтрак: «Доброе воскресное утро».

Виктор Рыбин поздравил коллег с днем ВМФ:

«Я никогда не думал, что буду так сильно скучать по семье», — признался Влад Топалов. Кристина Асмус показала милое фото мужа и дочери: «Нота "А"».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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