27-28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Окончание зимнего сезона звездные семьи встретили по-разному. Регина Тодоренко с сыном предпочли остаться дома и исполнить вместе одну из известных песен. Сидя на полу, певица вместе с юным Михаилом Топаловым записала видео-концерт для фолловеров.
Лиза Пескова вместе с мачехой Татьяной Навкой на несколько дней улетали отдохнуть на Алтай. Семья провела выходные расслабляюще — принимая ванны с маслами, а после отправлялись на массаж. По приезде Лиза опубликовала фотографии, сделанные на веранде дома, а Татьяна отправилась гулять по центру города с супругом Дмитрием Песковым. Фигуристка примерила стильный весенний образ с пальто цвета фуксии.
В виртуальное путешествие отправилась Лиза Арзамасова. Не имея возможности улететь в Европу из-за пандемии, актриса решила напомнить о красоте любимых городов с помощью архивного фото в шортах и короткой шубе.
Глафира Тарханова уехала на выходные в столицу Татарстана. Актриса отправилась в короткую поездку и опубликовала несколько фото и видео, рассказав о впечатлениях в Сети: «Сегодня увидела Казань!!! С необычной стороны...Очень много видео и фото, выложу после спектакля... зрители уже в зале...Расскажите если были, какая для Вас Казань???».
Светлана Лобода осталась в столице и опубликовала несколько снимков, сделанных во время концертов. Певица предстала в соблазнительном образе — брюках из латекса цвета шоколада, черном топе и синем жакете.
Беременная Лена Перминова поделилась трогательной серией кадров с округлившимся животом. Под ними модель рассказала, через сколько они ожидают появления на свет сына: «Завтра 1 день весны, а это значит, осталось ровно 14 нед до встречи с нашим Сашенькой».
Мария Погребняк не теряла времени зря в выходные и решилась на бьюти-перемены. Супруга футболиста сменила имидж и сама отрезала челку: «Отрезала себе челку маникюрными ножницами. И не жалею) мне нравится. Делаю это уже не первый раз! В общем, надо от меня подальше держать именно маникюрные ножницы, если не себе, то другому что-то отрежу. Не хочу вспоминать школьную историю..... до сих пор за неё стыдно».
Альбина Джанабаева, Екатерина Климова и Ксения Собчак попрощались с февралем стильными зимними образами и постами о приближающемся теплом сезоне. Юлия Ковальчук поделилась фото с отдыха в Испании. Уже несколько недель певица живет на вилле на берегу моря и публикует солнечные снимки с прогулок с супругом.
Фото и видео: Instagram
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