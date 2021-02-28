27-28 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Окончание зимнего сезона звездные семьи встретили по-разному. Регина Тодоренко с сыном предпочли остаться дома и исполнить вместе одну из известных песен. Сидя на полу, певица вместе с юным Михаилом Топаловым записала видео-концерт для фолловеров.

Лиза Пескова вместе с мачехой Татьяной Навкой на несколько дней улетали отдохнуть на Алтай. Семья провела выходные расслабляюще — принимая ванны с маслами, а после отправлялись на массаж. По приезде Лиза опубликовала фотографии, сделанные на веранде дома, а Татьяна отправилась гулять по центру города с супругом Дмитрием Песковым. Фигуристка примерила стильный весенний образ с пальто цвета фуксии.

В виртуальное путешествие отправилась Лиза Арзамасова. Не имея возможности улететь в Европу из-за пандемии, актриса решила напомнить о красоте любимых городов с помощью архивного фото в шортах и короткой шубе.