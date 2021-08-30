27-28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Джиган и Оксана Самойлова впервые за несколько лет выбрались на отдых без детей. Пара посетила греческий Санторини. Лиза Арзамасова рассказала о первых достижениях в роли матери. «Встраиваюсь в новую систему координат со взглядом внутрь. Командует парадом Лев Ильич», — призналась актриса, намекнув, что ей пока не полностью удается освоиться в новой роли.

Семейное достижение покорилось Валерии и ее близким. Впервые за долгое время живущий в Швейцарии старший сын Артемий смог отметить свой день рождения с певицей и близкими, живущими в России. А Иосиф Пригожин на некоторое время развлек внучку Селин, устроив с ней просмотр мультфильмов.

Мама Татьяны Навки устроила зажигательные танцы в чалме, а фигуристка не преминула поделиться кадрами. Своего родителя показала и актриса Екатерина Шпица. Он работал шахтером, и артистка поделилась архивным кадром с ним в честь профессионального праздника.

Супруга Валерия Сюткина поделилась кадром с годовалым сыном Лео, ставшим четвертым ребенком музыканта. Мальчик не только стоит на ногах, но и садится за руль велосипеда. Дети Сергея Лазарева вместе повеселились на дне рождения одного из друзей. А дочь Полины Гагариной восхитила родителей рисунком льва.

Своеобразное достижение покорилось и телеведущей Регине Тодоренко. Проработав все выходные, она смогла вырваться на пикник с 2-летним сыном.

А вот подвиг звезды «Кухни» Марка Богатырева лучше смотреть в формате видео, полного безмолвного восторга. Артист впервые в жизни прыгнул с парашютом, а камера записала все его эмоции.