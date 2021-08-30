27-28 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В последние выходные августа российские звезды делились достижениями своих детей и родителей, а также собственными успехами. Мы отдельно рассказали о 62-летней маме телеведущего Дмитрия Шепелева, выигравшей бронзу в заплыве на один километр. Но и его коллегам было, чем похвастаться.
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Фото: Instagram
Джиган и Оксана Самойлова впервые за несколько лет выбрались на отдых без детей. Пара посетила греческий Санторини. Лиза Арзамасова рассказала о первых достижениях в роли матери. «Встраиваюсь в новую систему координат со взглядом внутрь. Командует парадом Лев Ильич», — призналась актриса, намекнув, что ей пока не полностью удается освоиться в новой роли.
Семейное достижение покорилось Валерии и ее близким. Впервые за долгое время живущий в Швейцарии старший сын Артемий смог отметить свой день рождения с певицей и близкими, живущими в России. А Иосиф Пригожин на некоторое время развлек внучку Селин, устроив с ней просмотр мультфильмов.
Мама Татьяны Навки устроила зажигательные танцы в чалме, а фигуристка не преминула поделиться кадрами. Своего родителя показала и актриса Екатерина Шпица. Он работал шахтером, и артистка поделилась архивным кадром с ним в честь профессионального праздника.
Супруга Валерия Сюткина поделилась кадром с годовалым сыном Лео, ставшим четвертым ребенком музыканта. Мальчик не только стоит на ногах, но и садится за руль велосипеда. Дети Сергея Лазарева вместе повеселились на дне рождения одного из друзей. А дочь Полины Гагариной восхитила родителей рисунком льва.
Своеобразное достижение покорилось и телеведущей Регине Тодоренко. Проработав все выходные, она смогла вырваться на пикник с 2-летним сыном.
А вот подвиг звезды «Кухни» Марка Богатырева лучше смотреть в формате видео, полного безмолвного восторга. Артист впервые в жизни прыгнул с парашютом, а камера записала все его эмоции.
«Давно мечтал это сделать! Получил массу адреналина, особенно в первые 5 секунд после выхода из самолета! После приземления дух приходит в тело в течении часа», — признался актер, шагнув из самолета на высоте 4000 метров.
А вот как быстро вернулся дух в тело звезды российского кино Александра Петрова в следующем видео — неизвестно. На свадьбе друзей его девушка, актриса Стася Милославская в изящном прыжке поймала брошенный невестой букет, а оператор бесстрастно зафиксировал реакцию Александра на видео.
Как бы то ни было, на следующий день 32-летний артист не явился на благотворительный футбольный матч, организованный благотворительным фондом Константина Хабенского, хотя прежде был заявлен в составе одной из звездных команд. Александру Палю, Тихону Жизневскому, Дмитрию Хрусталеву и другим знаменитостям пришлось срочно искать замену. Тем не менее игра состоялась, и с каким результатом!
Команды разошлись вничью, забив по 6 голов в каждые ворота, а главное — поединок помог собрать полтора миллиона рублей, которые пойдут на лечение пациентов с опухолями головного и спинного мозга.
Фото и видео: Instagram
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