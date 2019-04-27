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27-28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Кабо

Фото: Instagram Ольги Кабо
Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Татьяна Навка, Жасмин, Эмин, Александр Буйнов и другие звезды поздравили Стаса Михайлова с 50-летием.

Ольга Кабо побывала с сыном в театре: «Посмотрели с Витюшей спектакль «Синяя, синяя птица» 🐦 в Театре Наций 🎭. Очень добрая, мудрая сказка. С яркой, необычной сценографией, шикарными костюмами и незабываемыми персонажами! Мы с Витюней получили удовольствие и ещё долго по пути домой рассуждали о том, что такое добро и зло, что значит любить, и какое у человека должно быть сердце... 💓 @alexanderemelyanov , спасибо за приглашение) Саша! Ты был прекрасен во всех сыгранных тобой ролях: павлин, филин, пряник и т д... И, вообще, все артисты были на высоте! Благодарим за Ваш труд и аплодируем 👏 стоя!!!».

Роман Костомаров и Дарья Мороз рассказали об окончании гастрольного тура шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». «Йееееееее!!!! Вот и все!!! Моя «ледяная» жизни finite!!! Спасибо @averbukhofficial и всей родной команде за то, что принимали меня с юмором и добром!! Особенно спасибо девочкам🤪💪🏻Спасибо любимым и самым надежным партнерам @marininmax & @alekseitikhonov71 @alexei.yagudin😘😘😘 И да, сегодня был лучший за 3 года прокат💪🏻⛸Это были честные и веселые три года!!! Главное, чему я научилась-это смеяться над собственной неуклюжестью и быстро подниматься после падения, не реагируя на боль!! Теперь мои планы по изменению жизненного вектора не вместят в себя льдинку и туры,поэтому я отныне ухожу из большого спорта в большое кино! Ура!! #loveyouguys♥️А фото-с олимпийским чемпионом @romankostomarovkrs 🔥⛸И конечно спасибо #всемвсемвсемзрителям по всей стране, которые приходили на шоу и дарили нам свои эмоции!!!♥️♥️♥️ #15летуспеха», — написала актриса.

Максим Галкин показал транспорт своих пятилетних детей: «Принцесса на самообслуживании. Лягушонка в коробчонке 🤣 #женщиназарулём #елизаветагалкина #гарригалкин».

Катерина Шпица рассказала о своей пасхальной традиции: «Я по традиции провожу этот день в кругу семьи 😊Ах, если бы по телефону можно было передать запах молодой крапивы, из которой мама сварила суп, и листьев смородины с куста , которые мы добавили в чай! ❤️ Запах уюта! Всем желаю прекрасного мирного времени с любимыми!». Эмин поделился видео с четырехмесячной дочкой Афиной.

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«Несколько дней назад я впервые стал крёстным папой! Это очень важное событие в моей жизни! Мой крёстный сын Ролан замечательный мальчик!» — рассказал Евгений Папунаишвили.

Юлия Савичева показала фото в неожиданном образе: «Люблю свою работу! Как видите, макияжа и красоты различной степени мне хватает в своей профессии😆! Поэтому когда у меня выходной, я даже думать не стану о том, чтобы подкрасить что-нибудь на лице, даже когда выхожу на улицу. Я не из тех дам, которые красятся, чтобы вынести мусор или сходить в магазин. После многочасовых съемок или концерта кожа настолько устает от грима, что нужно очень тщательно очищать и увлажнять ее, ну и конечно по возможности не мучить лишний раз. И кстати, без грима на меня меньше обращают внимания и часто принимают за подростка😂! Это очень удобная опция, когда мне хочется затеряться в толпе.  Если у меня деловые встречи, то я делаю легкий дневной макияж. Никогда не использую боевой сценический раскрас в обычной жизни. Чего и вам, дамы желаю. Всему свое время и место».

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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