27-28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева показала фото в неожиданном образе: «Люблю свою работу! Как видите, макияжа и красоты различной степени мне хватает в своей профессии😆! Поэтому когда у меня выходной, я даже думать не стану о том, чтобы подкрасить что-нибудь на лице, даже когда выхожу на улицу. Я не из тех дам, которые красятся, чтобы вынести мусор или сходить в магазин. После многочасовых съемок или концерта кожа настолько устает от грима, что нужно очень тщательно очищать и увлажнять ее, ну и конечно по возможности не мучить лишний раз. И кстати, без грима на меня меньше обращают внимания и часто принимают за подростка😂! Это очень удобная опция, когда мне хочется затеряться в толпе. Если у меня деловые встречи, то я делаю легкий дневной макияж. Никогда не использую боевой сценический раскрас в обычной жизни. Чего и вам, дамы желаю. Всему свое время и место».