27-28 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка, Жасмин, Эмин, Александр Буйнов и другие звезды поздравили Стаса Михайлова с 50-летием.
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Наверное, это определенная высшая степень признания мастерства и артистизма, когда половина женщин страны хотели бы быть на этом фото! 😂🙈 Именно сегодня у этого потрясающего и светлого человека День Рождения! Дорогой Стас @stas_mihailoff , ты талант, который дарит миллионам поклонников музыкальное счастье!!! А твоя семья светится взаимной любовью! Что ещё нужно для счастья настоящего мужчины?! Поэтому можно пожелать только приумножения всего самого лучшего, что есть в твоей жизни! 🔝🔝🔝 И разумеется, завтра все на концерт "Всё для тебя!!! 😉💃💃💃 PS:photo by @inamikhaylova 💞 #СтасМихайлов #СтасМихайlove #СДнёмРождения 🎈 #happybirthday #ВсеДляТебя #детиапреля 😉
Ольга Кабо побывала с сыном в театре: «Посмотрели с Витюшей спектакль «Синяя, синяя птица» 🐦 в Театре Наций 🎭. Очень добрая, мудрая сказка. С яркой, необычной сценографией, шикарными костюмами и незабываемыми персонажами! Мы с Витюней получили удовольствие и ещё долго по пути домой рассуждали о том, что такое добро и зло, что значит любить, и какое у человека должно быть сердце... 💓 @alexanderemelyanov , спасибо за приглашение) Саша! Ты был прекрасен во всех сыгранных тобой ролях: павлин, филин, пряник и т д... И, вообще, все артисты были на высоте! Благодарим за Ваш труд и аплодируем 👏 стоя!!!».
Роман Костомаров и Дарья Мороз рассказали об окончании гастрольного тура шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». «Йееееееее!!!! Вот и все!!! Моя «ледяная» жизни finite!!! Спасибо @averbukhofficial и всей родной команде за то, что принимали меня с юмором и добром!! Особенно спасибо девочкам🤪💪🏻Спасибо любимым и самым надежным партнерам @marininmax & @alekseitikhonov71 @alexei.yagudin😘😘😘 И да, сегодня был лучший за 3 года прокат💪🏻⛸Это были честные и веселые три года!!! Главное, чему я научилась-это смеяться над собственной неуклюжестью и быстро подниматься после падения, не реагируя на боль!! Теперь мои планы по изменению жизненного вектора не вместят в себя льдинку и туры,поэтому я отныне ухожу из большого спорта в большое кино! Ура!! #loveyouguys♥️А фото-с олимпийским чемпионом @romankostomarovkrs 🔥⛸И конечно спасибо #всемвсемвсемзрителям по всей стране, которые приходили на шоу и дарили нам свои эмоции!!!♥️♥️♥️ #15летуспеха», — написала актриса.
Максим Галкин показал транспорт своих пятилетних детей: «Принцесса на самообслуживании. Лягушонка в коробчонке 🤣 #женщиназарулём #елизаветагалкина #гарригалкин».
Катерина Шпица рассказала о своей пасхальной традиции: «Я по традиции провожу этот день в кругу семьи 😊Ах, если бы по телефону можно было передать запах молодой крапивы, из которой мама сварила суп, и листьев смородины с куста , которые мы добавили в чай! ❤️ Запах уюта! Всем желаю прекрасного мирного времени с любимыми!». Эмин поделился видео с четырехмесячной дочкой Афиной.
Ведущая Первого канала Анастасия Трегубова десять дней назад стала мамой в четвертый раз, а уже демонстрирует идеальную фигуру.
Эвелина Бледанс поиграла с сыном в «королевишну и драконио».
Любовь Толкалина вдохновилась путешествиями Федора Конюхова и отправилась в морское плавание: «Все таки неизгладимые впечатления оставляют во мне путешествия отца Федора Конюхова..... тянет в море....теперь неделю будет вот так.... идем под парусом ....сегодня от Capo D'ORLANDO до острова Vulcano …».
Алиса Юнусова покормила с ладошки лошадь.
«Несколько дней назад я впервые стал крёстным папой! Это очень важное событие в моей жизни! Мой крёстный сын Ролан замечательный мальчик!» — рассказал Евгений Папунаишвили.
Юлия Савичева показала фото в неожиданном образе: «Люблю свою работу! Как видите, макияжа и красоты различной степени мне хватает в своей профессии😆! Поэтому когда у меня выходной, я даже думать не стану о том, чтобы подкрасить что-нибудь на лице, даже когда выхожу на улицу. Я не из тех дам, которые красятся, чтобы вынести мусор или сходить в магазин. После многочасовых съемок или концерта кожа настолько устает от грима, что нужно очень тщательно очищать и увлажнять ее, ну и конечно по возможности не мучить лишний раз. И кстати, без грима на меня меньше обращают внимания и часто принимают за подростка😂! Это очень удобная опция, когда мне хочется затеряться в толпе. Если у меня деловые встречи, то я делаю легкий дневной макияж. Никогда не использую боевой сценический раскрас в обычной жизни. Чего и вам, дамы желаю. Всему свое время и место».
Полина Диброва с сыновьями прогулялась по Красной площади.
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Сегодня Федя и Илюша впервые побывали на Красной Площади 🔥 ⠀ Запланированная поездка, так как всю неделю малыши собирали Собор ⛪ Василия Блаженного из специального картонного конструктора 🔔 Нужно было убедиться, что все собрано четко 🎯 ⠀ Модель соответствует действительности 👍🏻
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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