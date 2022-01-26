26 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

И если Лорак лишь намекнула на идеальный пресс, то вот Сергей Лазарев сразил поклонниц, показав в Instagram свое идеальное тело. Загар, мускулы и водопад на заднем плане. Хотя кто вообще смотрел на водопад?

Другой харизматичный музыкант Макс Барских отдыхает на Коста-Рике и хвастается потрясающим закатом. Однако поклонники певца совсем не обращают внимания на красоту природы и «тонут в его глазах».

Дима Билан, хоть и делится снимками с Мальдив, уже вернулся в Москву и сообщает, что готовится к крупным концертам. «Осталось меньше трех недель на активную подготовку! Все суперхиты, полюбившиеся дуэты и новинки— в программе ! Жду встречи с вами», — написал певец.