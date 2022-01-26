26 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @senoritasaeva
Королева «ТикТока» Дина Саева вместе со своим парнем, младшим братом рэпера Элджея Даниилом, переехала на Кипр. Пара решила остаться на югах совершенно внезапно. Дина делилась в блоге, что это будет ее идеальная зима. Блогер разместила в Instagram милые совместные фото со своим возлюбленным, который на несколько лет младше ее.
Телезвезда и певица Ольга Бузова тоже отдыхает в теплой стране. Она поделилась уникальной серией фотографий, на которых позирует... Нет, не с новым бойфрендом, а с пингвинами! «Это просто сказка. У меня реально нет слов», — подписала серию снимков звезда.
Поразила поклонников и Ани Лорак. Певица презентовала новый фит, опубликовав видео. Звезда танцует под свой новый трек в темно-зеленом обтягивающем костюме на фоне пальм.
И если Лорак лишь намекнула на идеальный пресс, то вот Сергей Лазарев сразил поклонниц, показав в Instagram свое идеальное тело. Загар, мускулы и водопад на заднем плане. Хотя кто вообще смотрел на водопад?
Другой харизматичный музыкант Макс Барских отдыхает на Коста-Рике и хвастается потрясающим закатом. Однако поклонники певца совсем не обращают внимания на красоту природы и «тонут в его глазах».
Дима Билан, хоть и делится снимками с Мальдив, уже вернулся в Москву и сообщает, что готовится к крупным концертам. «Осталось меньше трех недель на активную подготовку! Все суперхиты, полюбившиеся дуэты и новинки— в программе ! Жду встречи с вами», — написал певец.
Певица Нюша, которая на зиму переехала в Дубай, разместила в сториз умилительные видео с дочерью. Они с мужем спросили у Симбы, что же такое любовь. Малышка сравнила чувство с ковриком, на котором можно полежать.
Телеведущая Анфиса Чехова провела отпуск на Сейшелах. Когда-то пышнотелая дама поделилась серией снимков в сплошном черном купальном костюме, показав точеную талию.
А вот Ирина Дубцова уже вернулась с отдыха и теперь признается в любви к зиме. Певица практически сливается со снегом в своем белом спортивном костюме и пуховике молочного цвета.
Две Анны, Хилькевич и Михайловская, носят одну шапку на двоих. Девушки утеплились с помощью модных шапок-ушанок из белого меха. Найдите 5 отличий!
Фото и видео: Instagram