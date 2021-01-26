26 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
Многие звезды сегодня отмечают дни рождения, и поздравляют своих близких.
Мария Кожевникова в своем блоге тепло поздравила с днем рождения своего супруга:
«Моя родственная противоположность, а точнее зеркальное отражение! Мы настолько разные и такие близкие, что в слова эти чувства не укладываются! Благодарю тебя, муж, что так тихо, нежно, но уверенно взял меня за руку и не отпускаешь уже 10 лет...».
Наталия Орейро празднует день рождения сына, мальчику исполнилось 9. В публикации певица и актриса пишет теплые трогательные слова и делится архивными фото сына.
А вот сын Инны Маликовой, Дмитрий, уже взрослый. В комментариях к посту с поздравлениями подписчицы в один голос называют его красавчиком.
Маленький день рождения отмечает младший сын Яны Рудковской, Арсений. Звезда поздравила малыша, и опубликовала совместную домашнюю фотосъемку, для которой оделась в одном стиле с Арсением.
Максим Виторган отлично проводит время со своим сыном, пока его мама Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Вместе с папой Платон конструирует самолеты.
А Алена Хмельницкая о море только вспоминает, и публикует старое видео с моря со своей дочкой Ксенией от Тиграна Кеосаяна.
Лиза Арзамасова с моря уже вернулась, и теперь проводит дни, гуляя по зимней Москве. В своем блоге актриса опубликовала яркое фото, которое очень понравилось подписчикам. Кристина Асмус отправилась на съемки в другую столицу, Петербург, и успела пожаловаться подписчикам на питерскую непогоду.
Настя Ивлеева снова примерила новый имидж, и на этот раз появилась в образе русалки с ярко-красными волосами.
Анастасия Решетова, кажется, тоже примерила новый образ. Девушка опубликовала кадры в эффектном черном кожаном наряде, однако подписчики обратили внимание на нос Решетовой, и заподозрили ее в пластике.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, Инны Маликовой, Анастасии Ивлеевой, Яны Рудковской, Максима Виторгана, Ксении Собчак, Анастасии Решетовой, Лизы Арзамасовой, Марии Кожевниковой
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