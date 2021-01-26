26 января: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Многие звезды сегодня отмечают дни рождения, и поздравляют своих близких.

Мария Кожевникова в своем блоге тепло поздравила с днем рождения своего супруга:

«Моя родственная противоположность, а точнее зеркальное отражение! Мы настолько разные и такие близкие, что в слова эти чувства не укладываются! Благодарю тебя, муж, что так тихо, нежно, но уверенно взял меня за руку и не отпускаешь уже 10 лет...».

Наталия Орейро празднует день рождения сына, мальчику исполнилось 9. В публикации певица и актриса пишет теплые трогательные слова и делится архивными фото сына.

А вот сын Инны Маликовой, Дмитрий, уже взрослый. В комментариях к посту с поздравлениями подписчицы в один голос называют его красавчиком.

Маленький день рождения отмечает младший сын Яны Рудковской, Арсений. Звезда поздравила малыша, и опубликовала совместную домашнюю фотосъемку, для которой оделась в одном стиле с Арсением.

Максим Виторган отлично проводит время со своим сыном, пока его мама Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Вместе с папой Платон конструирует самолеты.

А Алена Хмельницкая о море только вспоминает, и публикует старое видео с моря со своей дочкой Ксенией от Тиграна Кеосаяна.