26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова поднялась на Эйфелеву башню и поделилась впечатлениями: «I did it. Старалась не смотреть вниз пока поднимались на лифте... Потрясающий вид завораживает, убивает страх и вознаграждает сполна».
«Новый день...Новая роль. #снимаетсякино #давненьконебралаяврукишашек #любимаяработа», — поделилась Елизавета Боярская фотографией в образе.
«Mama skazala shto esli ya budu xorosho uchitsya to ona 🐶 budet moei», — написала Кети Топурия под трогательныс снимком в блоге дочери.
Яна Поплавская нежно поздравила сына:
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Самое главное, чему нужно научиться – это любви и готовности к жертве во имя этой самой любви. Это только говорят, что нельзя научиться любить. Можно! Мы учимся этому всю свою жизнь. И когда наука любви оказывается постигнутой, в наших руках появляется потрясающий инструмент, которым можно пользоваться всегда. Это инструмент понимания, сострадания, и готовность честно обмениваться опытом.Безусловно, самая сложная работа – это работа над собой. Самый сложный бой – это бой с самим собой. Я всегда говорила об этом своим сыновьям , проходя все этапы их взросления, всегда культивировала в них любовь. Только любовь является самой большой и самой прекрасной движущей силой в нашей жизни. ❤️Сегодня День Рождение моего старшего сына.#сын #деньрождения #любовь #всевнашихруках #жизньпрекрасна #мамы #старшийсын
Виктория Толстоганова показала честное селфи без макияжа: «#минск #утро #физкультпривет».
Настасья Шубская (Овечкина) опубликовала фотографии с вечно молодой Любовью Успенской: «Спасибо вам огромное за потрясающий концерт и такие добрые слова и пожелания ! А то, что вы похвалили меня за исполнение любимой песни нашей семьи "Небо", для меня самый важный комплимент. Вы невероятна».
Дмитрий Тарасов вывел Анастасию Костенко в свет и поделился этим с подписчиками: «Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы».
«Время с возрастом действительно начинает идти быстрее... оно просто бежит. Кажется, что ничего не успеваешь, просыпаешься и уже сразу опаздываешь... И так мало минут для созерцания, для того чтобы понять, а почему ты бежишь и главное, для чего?... Не много ли ты на себя берешь, а может мало? Хочется много работать, менять форматы, при этом быть с семьей... путешествовать, общаться с друзьями, играть с детьми, быть в форме, читать и смотреть... и учиться чему-то новому... Вот такие мысли на ночь...) А все потому что выходной) Всем спокойной ночи, и главное, не болейте, все остальное осилим», — поделилась мыслями Алена Хмельницкая.
«Сладких снов», — поделилась Юлия Высоцкая вкусной фотографией.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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