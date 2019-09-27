26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Толстоганова показала честное селфи без макияжа: «#минск #утро #физкультпривет».

Настасья Шубская (Овечкина) опубликовала фотографии с вечно молодой Любовью Успенской: «Спасибо вам огромное за потрясающий концерт и такие добрые слова и пожелания ! А то, что вы похвалили меня за исполнение любимой песни нашей семьи "Небо", для меня самый важный комплимент. Вы невероятна».

Дмитрий Тарасов вывел Анастасию Костенко в свет и поделился этим с подписчиками: «Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы».

«Время с возрастом действительно начинает идти быстрее... оно просто бежит. Кажется, что ничего не успеваешь, просыпаешься и уже сразу опаздываешь... И так мало минут для созерцания, для того чтобы понять, а почему ты бежишь и главное, для чего?... Не много ли ты на себя берешь, а может мало? Хочется много работать, менять форматы, при этом быть с семьей... путешествовать, общаться с друзьями, играть с детьми, быть в форме, читать и смотреть... и учиться чему-то новому... Вот такие мысли на ночь...) А все потому что выходной) Всем спокойной ночи, и главное, не болейте, все остальное осилим», — поделилась мыслями Алена Хмельницкая.

«Сладких снов», — поделилась Юлия Высоцкая вкусной фотографией.