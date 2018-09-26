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26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Павла Воли

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

В эту среду, 26 сентября, Яна Поплавская поздравила красавца-сына: «С Днем Рождения, мой дорогой! С твоим Днем, Сын! Люблю тебя всегда и навсегда, с первой минуты твоего появления на свет! Очень ждала тебя девять месяцев и наша встреча была огромным счастьем для меня! Удачи тебе на нелегком кинопути, счастья в жизни, радости от встреч с людьми, которые меняют тебя, делая лучше и мудрее! Пусть твои путь будет легким! С твоим 33 летием!!!»

Алика Смехова и Татьяна Навка крестили дочку общей подруги. «Сегодня произошло прекрасное событие, одной христианкой стало больше!! Ну, а у меня появилась еще одна крестная дочь!!! Чудесный и добрейший отец Василий совершил таинство крещения в старинном храме Св. Николая в Вене», — написала спортсменка.

Молодая мама Юлия Ковальчук сходила на свидание с мужем. Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились летними воспоминаниями: «Капитан и капитанка. Дети сказали именно так».

Альбина Джанабаева похвасталась букетом. Ирина Хакамада рассказала, как женить на себе мужчину:

Анна Семенович анонсировала свое участие в популярном шоу: «Любимые, завтра в 10 утра по Москве на Первом я буду в роли ведущей программы "Модный приговор" вместе с Эвелиной Хромченко и Александром Васильевым. Я обожаю эту программу и всегда мечтала ее вести и вот он мой шанс. Я очень старалась, хотя съемки были до 3 ночи и в этот день я была на ногах с 7 утра и безумно устала. Но я собралась и улыбалась в кадре, и не только, как мне кажется еще я говорила умные вещи».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записывают новую песню «Стивен Кинг».

Певица Слава высмеяла свои уши: «Смотрите какие у меня СМЕШНЫЕ УШИ!!! Но мне очень они нравиться, я как эльф!!!»

Рита Дакота показала фото очаровательной дочери с мальчиком: «Кажется, мы с одной из моих лучших подруг родили по еще одному лучшему другу не только себе... Мне даже не верится, что это наши ДЕТИ. Настоящие, живые, смешные, красивые, добрые дети. А мы — их мамы. Они дружат между собой так же искренне, как мы — между собой. Это такое чудо вселенной, конечно. Странно, дико, но невероятно это осознавать. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь относиться к таким вещам как к должному, чтобы не удивляться как ребенок и не умиляться до слез».

Алла Довлатова разрешает 10-летней дочери красить брови: «Моя Саша опять покрасила брови. Конечно, она взрослеет и её перестали устраивать светлые брови. Все женщины знают, что красивые и ухоженные брови это круто. Особенно красиво смотрятся широкие натуральные формы. А молодежь в моде шуршит лучше взрослых. Даже моей дочке — совсем ещё девочке хочется иметь широкие и яркие брови», — пояснила она.

Фото и видео: instagram

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