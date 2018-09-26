26 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эту среду, 26 сентября, Яна Поплавская поздравила красавца-сына: «С Днем Рождения, мой дорогой! С твоим Днем, Сын! Люблю тебя всегда и навсегда, с первой минуты твоего появления на свет! Очень ждала тебя девять месяцев и наша встреча была огромным счастьем для меня! Удачи тебе на нелегком кинопути, счастья в жизни, радости от встреч с людьми, которые меняют тебя, делая лучше и мудрее! Пусть твои путь будет легким! С твоим 33 летием!!!»

Алика Смехова и Татьяна Навка крестили дочку общей подруги. «Сегодня произошло прекрасное событие, одной христианкой стало больше!! Ну, а у меня появилась еще одна крестная дочь!!! Чудесный и добрейший отец Василий совершил таинство крещения в старинном храме Св. Николая в Вене», — написала спортсменка.

Молодая мама Юлия Ковальчук сходила на свидание с мужем. Павел Воля и Ляйсан Утяшева поделились летними воспоминаниями: «Капитан и капитанка. Дети сказали именно так».

Альбина Джанабаева похвасталась букетом. Ирина Хакамада рассказала, как женить на себе мужчину: