26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Рита Дакота поделилась эмоциями от похода на детский праздник: «Я не знаю, почему говорят, что раньше 2-3 лет нет никакого смысла таскать малыша куда-то. Наш олененок был в таком дичайшием восторге, так весело скакал, водил хороводы и обнимал других детей-зверей, что ради этих эмоций я хоть каждый день готова водить ее на детские вечеринки)))».

Ксения Бородина поделилась трогательным видеороликом с дочкой Теей.