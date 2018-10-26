26 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Духовка может делать чудеса:) Берём то, что есть. У меня было 3 баночки по 200 гр. творога, причём разной жирности и разного срока годности:) Творог разминаем в миске вилкой, добавляем муки из расчёта 2 столовые ложки с горкой на 200 граммов творога. Полчайной ложки соды, загашенной, погашённой, конечно же, уксусом и немного сахара и соли. Вымешиваем, катаем шарики, сплющиваем и выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки:) Я для верности чуть смазала её маслом. 180 градусов духовка, уже разогретая, 20 или 25 мин, смотрите по цвету, и вуа ля!:) Я люблю с топлёным маслом и вареньем! Вкуснее получаются из жирного творога. Тогда муки можно чуть меньше. Из рыночного не получаются, там много воды. А что вы любите на завтрак? Ааа! Забыла написать, ЯЙЦО! Добавить яйцо:) #язнатныйкулинар